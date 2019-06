Per il terzo anno consecutivo si rinnova, a Montevarchi, l’appuntamento con il ”Memorial Gabriele D’Uva”, riservato alla categoria Allievi 2002. Si giocherà nei giorni...





...4-5-7 e 9 giugno, quindi a partire da stasera, allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi. La manifestazione è nata per ricordare lo sfortunato calciatore scomparso nel 2016, ed è legata all’”Associazione Gabriele D’Uva Onlus” fondata dai genitori Sonia e Francesco. L’Aquila 1902 Montevarchi invita gli sportivi a partecipare numerosi a questo importante evento di beneficenza a sostegno dell’Associazione, fondata a gennaio 2017, pochi mesi dopo la scomparsa di Gabriele.

Nei primi due anni di attività dell’Associazione sono stati organizzati diversi eventi per la raccolta fondi, tra i quali appunto il Memorial, ed anche grazie alla generosità di molti, è stato possibile raccogliere la cifra di €. 28.800,00 che sono stati interamente donati a:

Calcit Valdarno, Dynamo Camp, Ospedale Pediatrico Meyer reparto di Oncoematologia e all’acquisto di tre strumenti per il laboratorio di Patologia Molecolare di Careggi, di un defibrillatore e all’istituzione di alcune Borse di Studio per gli studenti dell’”I.T.E. Severi” di San Giovanni, la scuola frequentata da Gabriele.

Al torneo di calcio partecipano 8 squadre, e precisamente: Sangiovannese, Valdarno F.C., Pontassieve, Castelnuovese, Levane, Terranuovese, Arezzo F.A., oltre all’Aquila Montevarchi, società organizzatrice.

Nei prossimi giorni, aggiornamenti sull’andamento del torneo su questo sito.