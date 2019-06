Importanti novità introdotte dal Consiglio Federale, riguardo ai premi di preparazione per le società dilettantistiche. Nella riunione del 30 maggio è stata introdotta...



... la modifica dell’articolo 96 delle NOIF. La nuova norma prevede che il premio di preparazione spetti unicamente alle società della Lega Nazionale Dilettanti, per la valorizzazione di giovani calciatori passati dal vincolo annuale a quello pluriennale.



Inoltre, agli effetti del riconoscimento del premio, è stato elevato da due a tre il numero delle Società della LND beneficiarie del premio nell’arco temporale di formazione (che passa da tre a cinque anni). Per ognuno dei club coinvolti è stata stabilita la ripartizione di una quota corrispondente ad un quinto dell’intero premio di preparazione. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 luglio 2019.



“Crediamo sia una misura che riconosca gli sforzi compiuti dalle società dilettantistiche per la crescita dei giovani talenti” – ha commentato il Presidente LND Cosimo Sibilia.