Siamo ormai a giugno, la stagione agonistica volge al termine, ma ci sono ancora numerosi eventi che catalizzano l’attenzione degli appassionati di calcio dilettanti e giovanile e Calciopiù...



...li segue tutti e ve li propone nel numero 21, in edicola e on-line da domattina!



Intanto la prima pagina, che vi propone gli argomenti di punta della settimana, approfonditi nelle pagine interne. Dagli ultimi spareggi dei Dilettanti, con l’impresa del Cascina che vola in Eccellenza e si guadagna la copertina di questa settimana e il sogno del Molazzana che supera l’Isolotto e si avvicina alla Prima Categoria; alle belle vittorie dell’Affrico Juniores che vince la Coppa Regionale e di Sangiovannese e Aquila Montevarchi che procedono di pari passo nelle finali Juniores Nazionali, sono le altre notizie da prima pagina. E poi l’intervista esclusiva a Francesco Franchi, Consigliere Federale della LND, che si è prestato a raccontarci il suo punto di vista su riforme, cultura sportiva e violenza nel calcio.



E poi le pagine “speciali”, dedicate alle società del momento: si comincia dalla Sangiovannese, una società d’Elite, si prosegue con la Stagione esaltante del Fucecchio, poi con lo …sguardo al futuro dell’Audace Galluzzo. E poi “L’anno che verrà” del C.F.2001, il viaggio nel “Miracolo Montepiano”, “Dentro l’impresa della Polisportiva Carraia”, la Prima Squadra e gli Juniores del Pisa Ovest nell’Olimpo del calcio provinciale; le novità per tornare a vincere della Lastrigiana; il ritorno nei Regionali per gli Juniores del Firenze Ovest. E ancora: il calcio tranquillo e partecipato della Ginestra Fiorentina; tutti i protagonisti del successo dei Giovanissimi Regionali dell’Aullese.



Fra uno “speciale” e l’altro, tutte le partite del settore giovanile, le finali nazionali, le fasi salienti dei tornei e le prime voci dal mercato.



Infine, l’ennesima novità di questa stagione…effervescente di Calciopiù: il Beach Soccer! Una disciplina di nicchia, ma che sta guadagnando rapidamente le luci della ribalta, soprattutto in Versilia e nelle zone costiere, che vede all’opera tanti protagonisti del calcio a 11. Potevamo continuare a ignorarlo? La risposta a pagina 30.