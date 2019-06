Il CRT punta sulla Terza Categoria: previsti forti incentivi economici in favore delle società di calcio dilettanti. Sono su più fronti le iniziative varate dal Comitato Regionale Toscana...



della Lega Nazionale Dilettanti in favore della Terza categoria.



Provvedimenti messi a punto con la ferma convinzione di implementare un settore che funge da serbatoio per tutto il movimento calcistico, provvedimenti in favore delle società che il CRT intende sostenere non solo al momento della loro nascita ma anche durante gli anni successivi.

Importanti sono gli incentivi economici messi in campo a partire dalla stagione 2019/2020: viene resa gratuita la tassa d’iscrizione per le società al primo anno di affiliazione risparmiando 800 euro. Viene poi concesso un contributo straordinario di iscrizione di 450 e 250 euro per il secondo e il terzo anno di affiliazione. Per un totale di 1500 euro in tre anni.

Sono stati poi introdotti incentivi organizzativi tali da consentire una maggiore partecipazione dei protagonisti (spesso alle prese con impegni di lavoro) e da allargare la platea di chi vuol seguire da spettatore questi appassionanti campionati. E’ stata così concessa la flessibilità del giorno di gara dando la possibilità di disputare le partite dal venerdì al lunedì e non solo il sabato e la domenica.

Un altro incentivo riguarda il materiale sportivo con un buono sconto del 37% fino a una spesa 2000 euro.