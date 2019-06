Conclusi gli ultimi due campionati regionali: negli Allievi torna in èlite il Cecina dopo un avvincente testa a testa col San Donato Tavarnelle; nei Giovanissimi il Picchi...



...conquista per la prima volta èlite e categoria Allievi B!



Terminati anche tutti i campionati provinciali: doppia promozione per Firenze Ovest, Pontassieve e Sangimignanosport che avranno una formazione ciascuno nelle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali.

SocietaPiù della 35ª è il Picchi che fa il più alto punteggio settimanale e il miglior balzo in classifica raggiungendo così la decima (e sua miglior posizione di sempre) in classifica.

Nessuna tripletta e solo due doppiette realizzate da parte di Armando Picchi e Venturina.

Vetrina per lo Sporting Cecina fresco vincitore Allievi regionali e autore del secondo punteggio settimanale; salgono anche Giovani Fucecchio, Cecina, Ponsacco, Grosseto e le tre doppie vincenti i campionati provinciali vale a dire Firenze Ovest, Pontassieve e Sangimignanosport.

Assegnati i bonus per le Fasi Nazionali, Torneo Regionale Juniores, campionati Allievi e Giovanissimi, Coppe Cerbai, promozioni Allievi B e dai campionati provinciali, Festa regionale Esordienti fair-play.

La classifica vede sempre al comando il Tau Altopascio; secondo a 140 punti c'è l’Aquila Montevarchi con la Cattolica Virtus subito dietro; quarto a circa sessanta punti dal terzo posto c'è lo Scandicci seguito da Sestese, Sangiovannese, Affrico e Zenith Audax.

Sono entrate nel ranking questa settimana 15 Società con 11 debuttanti assolute: fra queste il Palazzaccio campione regionale Giovanissimi tanti anni fa, mentre lo Stiava ritorna sul palcoscenico regionale dopo un assenza di quattro stagioni.





SocietàPiù della settimana: ARMANDO PICCHI

Vetrina della settimana: SPORTING CECINA 1929

Maggior numero di punti fatti: 66 ARMANDO PICCHI

Miglior balzo in classifica: dalla 22ª posizione alla 10ª posizione ARMANDO PICCHI

Balzo più lungo in classifica: dalla 96ª posizione alla 67ª posizione FIRENZE OVEST

Poker 4 su 4: -----

Tripletta 3 su 3: -----

Doppietta 2 su 2: ARMANDO PICCHI; VENTURINA

Società di Puro Settore più alta in classifica: TAU CALCIO ALTOPASCIO (1ª posizione) stabile

Società con due squadre più alta in classifica: SAN DONATO TAVARNELLE (22ª posizione) perde un posto

Società con una squadra più alta in classifica: FUCECCHIO (20ª posizione) perde due posti

Società al comando in classifica generale: SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS