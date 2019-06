Partite : La Fiorentina Under 17 supera il Napoli nei quarti Inviato da Sonia Nuzzi 2 letture ) Si giocava oggi, al "Bozzi" delle Due Strade a Firenze, la gara dei quarti di finale del campionato Under 17 Nazionali fra Fiorentina e Napoli. Vediamo com'è andata!



Fiorentina - Napoli 1-0

FIORENTINA:Ansaldi, Sabatini, Frison, Masi, Bianco, Dalle Mura, Milani, Guarini, Gaeta, Silvestri, Guedegbe. A disp.: Mannelli, Bayslach, Santi, Djbril, Poggesi, Pantani, Spedalieri, Neri, Munno. All.: Matteo Cioffi.

NAPOLI: Maione, Parisi, Romano, Ceparano, Costanzo, D'Onofrio, Cavallo, Virgilio, Mancino, D'Amato, Cioffi. A disp.: Mancino V., Musella, Potenza, Carbone, Cretella, Marrazzo, Montaperto, D'Agosino, Altomare. All.: Carnevale.

RETE: 7' Silvestri.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli