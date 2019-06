Si avvia alla conclusione la stagione 2018-2019 del calcio dilettantistico e giovanile e, di conseguenza, anche quella di Calciopiù, ma prima di andare in vacanza (come al solito....



...intorno alla metà di luglio), la redazione del nostro settimanale ha in serbo altre sorprese per i suoi lettori.



Dopo lo spazio dedicato al calcio femminile a partire dallo scorso mese di febbraio, che ha incontrato un sempre crescente gradimento da parte dei lettori, ecco una nuova iniziativa editoriale che, ci auguriamo possa,riscuotere altrettanto successo: lo spazio dedicato al beach soccer!



Un disciplina relativamente nuova, ma fino a questo momento scarsamente considerata (a torto) dalla carta stampata. Perché in fondo, nel calcio sulla sabbia si cimentano moltissimi atleti dilettanti che nel resto dell'anno giocano nel calcio a 11, ovvero il nostro...pane quotidiano!

E allora perché non seguire l'ideale filo che lega questi due mondi solo in apparenza distanti?



Abbiamo aperto una prima finestra su questo sito un paio di settimane fa, ora è il momento di aprirne un'altra sulle pagine del nostro settimanale.



Quindi dal prossimo numero di Calciopiù, in edicola martedì 4, spazio al beach soccer con una pagina ricca di foto, informazioni, notizie e curiosità sulla disciplina più estiva legata al calcio, sperando di incontrare il vostro gradimento, stuzzicare la vostra curiosità ed aiutarvi ad immettervi nel clima estivo che, finalmente, sembra essere arrivato alle nostre latitudini!



Come sempre attendiamo i vostri riscontri e, per il momento, vi auguriamo...buona lettura!