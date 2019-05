Regionali : Affrico e Grosseto di fronte per la Coppa Juniores 2-0 LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 71 letture ) Sono scese in campo alle ore 18.30, al Centro Federale Territoriale delle Due Strade a Firenze, le formazioni di Affrico e Grosseto per contendersi la vittoria della...



Coppa Regionale Juniores.



Questo il tabellino della gara:



Affrico – Grosseto2-0

AFFRICO: Ioseliani, Moe, Fiorini, Cosmi, Moschini, Vannozzi, Camara, Giovannardi (67' Pietrini), Virgili, Leporatti, Bussotti. A disp.: Franceschini, Camarlinghi, De Donno, Bongini, Bartolozzi, Macchioni, Ieri, Farulli. All.: Filippo Gori.

GROSSETO: Mileo, Bianchi, Baldi (46' Castellazzi) Ferrari, Pecciarini, Ferraro, Anselmi, Consonni, Zarone, Rosi (71' Bojinov) Harea (63' El Gerouani). A disp.: Coppola, Tortora, Rrumbullaku, Chelini, Bellini, Ottaviani. All.: David Stefani.

ARBITRO: Leonardo Labruna di Pontedera, coad. da Puccini di Pontedera e Raimo di Empoli.

RETI: 23' rig. e 58' Leporatti



Dopo una fase iniziale avara di azioni importanti e di emozioni, la gara si accende verso la metà del tempo, quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore all'Affrico per fallo di Rosi su Virgili: sul dischetto si porta Leporatti che trasforma con freddezza e porta in vantaggio i fiorentini. Il Grosseto, che fino a quel momento era apparso rinunciatario e poco propositivo, tenta di scuotersi un po' e prova delle timide sortite offensive, su tutte un colpo di testa nel cuore dell'area di Pecciarini su calcio di punizione di Anselmi, finito fuori. Dal canto suo l'Affrico che prima del gol aveva esercitato una discreta supremazia territoriale con poche conclusioni pericolose in porta, cerca di incrementare il proprio vantaggio e spreca in un paio di occasioni buone per la troppa precipitazione, come quando Virgili, anziché appoggiare ad un compagno meglio piazzato, cerca la soluzione personale ma con poca precisione e la conclusione termina alta.

Si va all'intervallo sul punteggio di 1-0 ed è un risultato giusto per quanto visto nella prima frazione di gioco.

La ripresa si apre sugli stessi toni del primo tempo e al 13' l

'Affrico raddoppia: è ancora Leporatti che approfitta di un errato appoggio verticale in disimpegno di Ferrari, entra in area da destra e in diagonale trafigge il portiere sul palo opposto. Lui bravo ma Grosseto ingenuo, molti errori in disimpegno e nell'impostazione. Prova a ripartire il Grosseto con Zarone ma il portiere dell'Affrico controlla. Dentro anche El Guerouani al posto di Harea, che si fa subito pericoloso con qualche scambio in spazi stretti.

L'Affrico non si lascia schiacciare anche se il Grosseto ha intensificato la sua pressione e prova ancora a pungere: da Leporattoi a Virgili che va alla conclusione con un destro di prima intenzione, il portiere grossetano para a terra.







