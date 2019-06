Calcio femminile : Domani di nuovo in campo per la Coppa Italia Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) La fase nazionale di Coppa Italia Regionale, organizzata dal Dipartimento Calcio femminile, si appresta a vivere le gare di ritorno degli accoppiamenti. Domani...







... domenica 2 giugno, scenderanno in campo le seguenti squadre:



GIRONE 1

Res Women – Napoli Dream Team (Arbitro Verrocchi di Sulmona)

ore 18.00 - stadio Torbellamonaca di Roma



GIRONE 3

San Miniato - Biellese Femminile (Arbitro Grassi di Forlì) Rinv. 9/06

ore 15.00 - campo sportivo San Miniato di Siena



GIRONE 4

Azzurra S. Bartolomeo – Academy Parma (Arbitro Foresti di Bergamo)

ore 17.30 impianto San Bortolomeo di Trento



Gli appuntamenti successivi:

SEMIFINALI

andata: domenica 9 Giugno 2019

ritorno: domenica 16 Giugno 2019



FINALE

23 Giugno 2019 ore 17.00

Firenze – Centro Federale "Gino Bozzi" – via Stefano Borgonovo







