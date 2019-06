Regionali : Prende il via la Coppa Allievi e Giovanissimi Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) Prenderà il via questo fine settimana la 14esima edizione del Torneo Regionale per Allievi e Giovanissimi. Si tratta degli ottavi di finale, in gara unica; questo il programma:







ALLIEVI REGIONALI

Pro Livorno Sorgenti - S.Maria

sabato ore 17:00 – suss. “Magnozzi” Livorno

Arbitro: Andrea D'Orta di Pisa



Affrico - Venturina

domenica ore 12:15 - viale M.Fanti Firenze

Arbitro: Lorenzo Nencioli di Prato



Coiano Santa Lucia - Audace Galluzzo Oltrarno

domenica ore 10:30 - campo “V.Rossi” Prato

Arbitro: Marco Tomaiuolo di Pontedera



Giovani Granata Monsummano - S.Firmina

domenica ore 10:30 – “Loik” Monsummano Terme

Arbitro: Gianmarco D'Orsi di Prato



Pisaovest Aurora - Scandicci

domenica ore 10:30 - San Giusto, Pisa

Arbitro: Lorenzo Tersitti di Lucca



S.Donato Tavarnelle - Fortis Juventus

domenica ore 10:30 – “Pianigiani” Tavarnelle V.P.

Arbitro: Francesco Raciti di Siena



Sestese Calcio - San Miniato

domenica ore 10:30 – suss. “Biagiotti” Sesto Fiorentino

Arbitro: Ginevra Giovanili di Arezzo



Tau Calcio Altopascio - Sinalunghese

Domenica ore 10:30 – “Nuovo Marconcini” Pontedera

Arbitro: Fabio Marino di Pisa



GIOVANISSIMI REGIONALI

Giovani Granata Monsummano - Aquila Montevarchi

sabato ore 16:00 - com.le “Loik” Monsummano Terme

Arbitro: Michele Poneti di Firenze



Zenith Audax - Giovani Via Nova

sabato ore 15:00 – “Chiavacci” Prato

Arbitro: Francesco Ballarino di Firenze



Affrico - Venturina

domenica ore 10:45 - viale M.Fanti Firenze

Arbitro: Lorenzo Guiducci di Empoli



Atletico Lucca - Giovani Fucecchio 2000

domenica ore 10:30 – “Henderson” Lucca

Arbitro: Annalisa Borriello di Pontedera



Bellaria Cappuccini – Settignanese

domenica ore 10:30 – “Orsini” Pontedera

Arbitro: Luca Alessandro Avelardi di Livorno

Scandicci – Poggibonsese

domenica ore 10:30 – “Bartolozzi” Scandicci

Arbitro: Niccolo' Rinaldi di Empoli



Pieta 2004 - Olmoponte Arezzo

domenica ore 10:30 – “A.Nelli” Montemurlo

Arbitro: Eleonora Labate di Firenze



Cattolica Virtus - Impruneta Tavarnuzze

domenica ore 10:15 - via Pietro di Cosimo Firenze

Arbitro: Claudio Bisceglia di Firenze







