Ultime gare della stagione, per quanto riguarda i campionati dilettanti. Sono infatti in programma per domenica una gara di Promozione, una di Prima...





... e due di Seconda Categoria.



Ecco il quadro completo e gli arbitri designati:



PROMOZIONE – SPAREGGIO FINALI

Cascina – Lampo

”Masini” Santa Croce sull’Arno ore 16.00

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, coad. da Macripò di Siena e Ingenito di Piombino



PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF

Rassina – San Quirico

”Tempora” Bettolle ore 16.00

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia



SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF

Isolotto – Molazzana

”Pertini” Ponte Buggianese ore 16.00

Arbitro: Adil Bouabid di Prato



Indomita Quarata – San Miniato

com.le S.Lucia, Cesa ore 16.00

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze



Martedì su Calciopiù il resoconto delle partite.