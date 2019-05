Si terrà in questo fine settimana, sabato 1 e domenica 2 Giugno, sul Monte Amiata (fra le province di Grosseto e Siena), la Festa Regionale “Fair Play” per la categoria...





...Esordienti 2006. Vi parteciperanno 20 squadre, così suddivise:

4 della provincia di Firenze, 2 di Arezzo, 2 di Livorno, 2 di Lucca, 2 di Pisa, 2 di Prato, 2 di Pistoia, 2 di Siena, 1 di Grosseto e 1 di Massa Carrara.

Saranno 4 i campi disponibili, e precisamente:

stadio comunale ABBADIA SAN SALVATORE

stadio comunale ARCIDOSSO

stadio comunale CASTEL DEL PIANO

stadio comunale SANTA FIORA

Data l'indisponibilità dello stadio comunale di Piancastagnaio, causa interventi di adeguamento

dell'impianto alle normative previste dalla Lega PRO, il programma subisce le seguenti modifiche:



SABATO 1 GIUGNO

Ore 14:45 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone C

Stadio Comunale Abbadia San Salvatore

Girone C: AREZZO FOOTBALL ACADEMY - PALAZZACCIO - ASD CASCINA - S.MICHELE CATTOLICA VIRTUS

ore 15:30 - Inizio delle gare del Girone C



ore 16:00 - Ritrovo delle squadre dei Gironi A, B e D presso i campi loro assegnati e più precisamente:

Stadio Comunale Arcidosso

Girone A: LIDO DI CAMAIORE - S.MARCO AVENZA - GIOVANI FUCECCHIO 2000 - ZENITH AUDAX

Stadio Comunale Santa Fiora

Girone B: AQUILA 1902 MONTEVARCHI - VALLE DI OTTAVO - GIOVANI VIA NOVA - SESTESE CALCIO

Stadio Comunale Casteldelpiano

Girone D: INCITA GR CALCIO - VENTURINA CALCIO - AUDACE GALLUZZO OLTRARNO - VIRTUS ASCIANO

ore 16:45 - Inizio delle gare dei Gironi A, B e D



Ore 16:45 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone E

Stadio Comunale Abbadia San Salvatore

Girone E: INVICTA VALDELSA POGGIBONSI - PONSACCO 1920 - PISTOIESE 1921 - SSD GALCIANESE

ore 17:30 Inizio delle gare del Girone E

Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con gara tecnica degli ShootOut e partite della durata di 30’ ciascuna (tre tempi da 10’).

Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.

ore 20:00 Rientro presso gli alberghi assegnati. Cena



DOMENICA 2

Ore 8:30 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone L

Stadio Comunale Abbadia San Salvatore

Girone L: INVICTA GR CALCIO - PONSACCO 1920 - GIOVANI VIA NOVA - S.MICHELE CATTOLICA VIRTUS

ore 9:00 Inizio delle gare del Girone L



ore 9:30 - Ritrovo delle squadre dei Gironi F, G e H presso i campi loro assegnati e più precisamente:

Stadio Comunale Santa Fiora

Girone F: LIDO DI CAMAIORE - VENTURINA CALCIO - SESTESE CALCIO - AREZZO FOOTBALL ACADEMY

Stadio Comunale Arcidosso

Girone G: VIRTUS ASCIANO - SSD GALCIANESE - S.MARCO AVENZA 1926 - AQUILA 1902 MONTEVARCHI

Stadio Comunale Casteldelpiano

Girone H: ASD CASCINA - INVICTA VALDELSA POGGIBONSI - ZENITH AUDAX - AUDACE GALLUZZO OLTRARNO

ore 10:00 Inizio delle gare dei Gironi F, G e H



Ore 10:15 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone I

Stadio Comunale Abbadia San Salvatore

Girone I: PISTOIESE 1921 - VALLE DI OTTAVO - POL. PALAZZACCIO - GIOVANI FUCECCHIO 2000

ore 11:00 Inizio delle gare del Girone I

ore 12:30 alla fine degli incontri, gli atleti e gli aggregati si recheranno a pranzo presso le strutture alberghiere assegnate.

ore 15:30 Cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione nella Piazza del Comune di Abbadia San Salvatore (Viale Roma, 2)