Si sono appena conclusi i campionati dilettantistici 2018/2019 ma le società stanno già lavorando alacremente per la prossima; fra queste, la Zenith Audax, che rende noto...





... l'organigramma tecnico 2019/2020 della formazione che parteciperà per la quarta stagione consecutiva al campionato di Eccellenza e che si ritroverà, per la preparazione estiva, il 5 agosto a Montepiano.

Ecco il dettaglio dei componenti dello staff tecnico e societario della società blu-amaranto:



ALLENATORE: Andrea Bellini

ALLENATORE IN SECONDA: Samuele Sorbera

PREPARATORE PORTIERI: Angelo De Caro

PREPARATORE ATLETICO: Lorenzo Bernocchi

RESPONSABILE SANITARIO: dr. Paolo Burchietti

FISIOTERAPISTA: Gioele Corti

DIRIGENTI: Alessandro Camuso, Fausto Rotondo e Giuseppe Rotondo