Terza settimana di gare alla quinta edizione del ”Memorial Stefania Casprini”, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva Folgor Calenzano...



... e riservato alla categoria Esordienti 2006 a 9.



Le squadre partecipanti hanno affrontato la terza tornata di gare del turno eliminatorio, che si concluderà domenica prossima, 2 giugno. Dopodichè le prime due classificate di ciascun girone e le due migliori terze fra tutti i raggruppamenti, accederanno agli ottavi di finale; mentre le altre cinque terze e le due migliori quarte andranno a comporre il tabellone dei quarti di finale dell’”11° Memorial Paolo Magnolfi”. La manifestazione si protrarrà fino alla fine di giugno: il 16 saranno disputati i quarti di finale, il 22 le semifinali e il 29 le finali.

Le gare vengono giocate sui campi “Facchini” e “Magnolfi” di Calenzano.



Ecco i risultati delle gare della scorsa settimana:



Sesto Calcio – Laurenziana 0-0

S.Maria – S.Banti Barberino 5-0

Reti: Ancillotti, Aliu, Cianchini, Tozzi 2

Montelupo – Forcoli Valdera 1-1

Reti: Gracci per il Montelupo; Simoncini per il Forcoli

Lastrigiana – Signa 1-1

Reti: Grazi per la Lasitrigiana; Ceccherelli per il Signa

Virtus Firenze – Calenzano Rosso 3-0

Reti: Tronca 2, De Biase

Maliseti Tobb. – Ponsacco 0-3 tav.

Poggio a Caiano – N.P.Novoli 1-3

Reti: Lombardi per il Poggio; Moussaid, Guerra e Lombardi per il Novoli

Calenzano Blu – Mezzana 2-1

Reti: Abati e Cetani per il Calenzano; Giuliani per il Mezzana

Galcianese – Prato Nord 0-0

Gracciano – Viaccia 4-0

Reti: Panariello 3, Faraldo

Florence S.C. – Zenith Audax 0-4

Reti: Taglioli 2, Vignali, Guidarelli

Isolotto – Pietà 2004

Reti: Capezzuoli per l’Isolotto; Barni, Innocenti e Arcangeli 2 per la Pietà



CLASSIFICHE

GIRONE A: Virtus Rifredi p.6, Calenzano “Rosso”, e Casellina p.3; San Giusto PO p.0

GIRONE B: Sestese e Pietà 2004 p.6, Isolotto e C.F.2001 p.1

GIRONE C: N.P.Novoli p.6, Galcianese p.4, Poggio a Caiano p.3; Prato Nord p.1

GIRONE D: Ponsacco p.7; Maliseti Tobb. p.3; Sesto Calcio p.2; Laurenziana p.1

GIRONE E: Zenith Audax p.7, Montelupo p.5; Forcoli Valdera p.1, Florence p.0

GIRONE F: Calenzano “Blu” p.6, Lastrigiana p.4, Signa p.1; Mezzana p.0

GIRONE G: S.Maria p.6, S.Banti Barberino e Gracciano p.3, Viaccia Calcio p.0



LE PROSSIME GARE

VENERDI’ 31 MAGGIO

Ore 19.00 – Lastrigiana – Mezzana (Facchini)

Ore 20.00 – Florence – Forcoli Valdera (Facchini)

SABATO 1 GIUGNO

Ore 16.00 – Virtus Rifredi - Caasellina (Facchini)

DOMENICA 2 GIUGNO

Ore 16.00 – Sestese – C.F.2001 (Magnolfi)

Ore 16.00 – San Giusto - Calenzano Rosso (Facchini)

Ore 17.00 – Viaccia – Santa Maria (Magnolfi)

LUNEDI’ 3 GIUGNO

Ore 19.30 - Gracciano - Barberino (Facchini)

Ore 20.30 – Signa - Mezzana (Facchini)

Ore 20.30 - Prato Nord – N.P.Novoli (Magnolfi)

Ore 21.30 – Maliseti Tobb. – Sesto Calcio (Magnolfi)