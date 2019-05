L’Aquila Montevarchi ospita in questa andata degli ottavi, la squadra capitolina del Trastevere. Maglia amaranto, storia ultracentenaria (la sua fondazione risale al 1909),...



...la squadra di mister Mazza ha disputato il girone H del campionato, classificandosi quarta, ma vantando la miglior difesa del girone (solo 24 reti subite in 26 gare). Sarà dunque impegnativo, per la squadra di Coppi, riuscire a segnare qualche gol, ma giocando in casa, avrà l’obbligo di provarci, per puntare al passaggio ai quarti.



Ecco le formazioni:



Aquila Montevarchi – Trastevere 1-1

AQUILA MONTEVARCHI: Bucciero, Ottanelli, Parigi, Gistri, Cuccuini, Pampaloni, Dini, Amatucci, Borghesi, Bencivenni Stufi (50' Mosti Falconi), Clementi. A disp.: Tegli, Innocenti, Segoni, Zamboni, Scartocci, Maccari, Nyamsi, Pugliese. All.: Andrea Coppi.

TRASTEVERE: Falconi, Carli, Veronesi (40' Pesarin), Fiorini (46' Avolio), Pecci, Feroci, Pietrobattista (46' Cosi), Grappasonni, Romani, Falco, Di Giuseppe. A disp.: Cataldo, Roselli, Palermo, Martinelli, Istrate, Tesone. All.: Mauro Mazza.

ARBITRO: Andrea Valenti di La Spezia, coad. da Barcherini di Terni e Lauri di Gubbio.

RETI: 24' Pietrobattista, 38' rig. Gistri.



Dopo un'iniziale fase di studio, senza grosse occasioni nè dall'una nè dall'altra parte, intorno alla metà del primo tempo la situazione di sblocca: è il Trastevere a passare in vantaggio, con Pietrobattista che interviene di testa su cross dalla destra e supera il portiere dell'Aquila Bocciero. I padroni di casa non si scoraggiano e ripartono con decisione, per cercare il pareggio. E il pareggio arriva al minuto 38, quando un mani in area su cross di Borghesi, costringe il direttore di gara ad indicare il calcio di rigore. Sul dischetto va Gistri, che non sbaglia e porta il punteggio sull'1-1. Prima dell'intervallo, da segnalare la prima sostituzione fra gli amaranto di Roma: mister Mazza toglie dal campo Veronesi, ammonito, e lo sostituisce con Pesarin.

Nella ripresa, i ritmi sono più blandi e le azioni d'attacco rarefatte (anche se l'Aquila esercita una certa supremazia territoriale), tanto che la gara si avvia verso la fine senza scossoni e termina sul risultato di parità, che lascia aperto il discorso-qualificazione, ma il gol subito in casa non fa certo dormire sonni tranquilli al Montevarchi.