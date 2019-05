Partite : Jun.Naz.: per la Sangio ecco i campioni in carica! 0-0 LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 24 letture ) Ottavi di finale ad altissimo tasso di difficoltà per gli Juniores Nazionali della Sangiovannese, che ospitano al “Fedini” di San Giovanni Valdarno la Recanatese, che arriva in Toscana...







...col tricolore sul petto per averlo conquistato il 16 Giugno del 2018 a Forte dei Marmi, contro il Seregno ai calci di rigore.

Sulla carta probabilmente l’avversario più difficile che la squadra di Pallari potesse pescare: i giallorossi ormai da anni sono una vera e propria realtà italiana dilettantistica degli Under 19 e hanno alle spalle una società molto forte sopratutto economicamente e posseggono un organico che vanta elementi molto validi fisicamente, tra i quali alcuni 2002 già in orbita prima squadra.

Per la Sangiovannese anche oggi c’è qualche problema di disponibilità fra gli elementi della rosa: Calvetti e Somigli non sono recuperabili, Bruno è a disposizione ma non ha il ritmo partita nelle gambe dopo un’assenza di 15 giorni e Baldesi dovrebbe giocare ma non è al meglio.

Ecco il tabellino della partita:



Sangiovannese – Recanatese 0-0

SANGIOVANNESE: Allegranti, Lorenzoni, Tafani, Vannini, Piazzesi, Bidini, Di Mella (60' Franchi), Baldesi (78' Terruso), Polo, Kondaj, Romani. A disp.: Palagi, Bruno, Tiranno, Mannozzi, Citernesi, Faelli, Nannini. All.: Fabio Pallari.

RECANATESE: Sprecace, Manzotti, Lucchetti, Morresi, Monti, Pizzuto, Sopranzetti, Tanoni, Monterubbianesi, Lombardi, Candidi (58' Pasqualini). A disp.: Talevi, Ortolani, Accattoli, Notti, Galdi, Capitani, Ferreyra, Grassi. All.: Gianluca Dottori.

ARBITRO: Gerardo Garofalo di Torre del Greco, coad. da De Santis di Avezzano e Mainella di Lanciano.



Pronti-via e la Sangiovannese si fa subito pericolosa: neanche 3 giri di lancette e Polo si trova fra i piedi la palla del vantaggio, ma il portiere marchigiano Sprecace lo ipnotizza e l'occasione sfuma. I padroni di casa insistono e ci provano ancora con Kondaj, ma la sua conclusione termina alta. Poi tocca a Romani spaventare Sprecace, che non si fa sorprendere. E' arrembante l'inizio della Sangio, ma al quarto d'ora si vede anche la Recanatese, con Lombardi, ma il portiere azzurro Tafani non si fa superare. Si prosegue con azioni alterne e frequenti cambi di fronte d'attacco; fra il 35' e il 38' Di Mella si procura due buone palle in area (una di testa e una di piede) ma non riesce a concretizzare. Al 40' è il portiere locale ad essere impegnato severamente, ma se la cava al meglio. Si va verso l'intervallo e la partita si mantiene molto bella e interessante, ma il punteggio non si sblocca, ed è un peccato, perchè la Sangiovannese avrebbe senz'altro meritato il vantaggio.

La ripresa si apre con gli ospiti più determinati: al 6' i marchigiani sfiorano il gol, con Monterubbianesi che sfiora la traversa. Al quarto d'ora si rivedono in attacco i padroni di casa: è di Polo la prima conclusione della ripresa, ma manca di precisione. La seconda frazione, per ora, è meno vivace della prima e le occasioni da gol decisamente più scarse. Alla mezzora, brivido in area Sangio per un rimpallo pericoloso, la palla per fortuna termina fuori. Non succede altro, neppure nei tre minuti di recupero, e la gara termina senza reti. Verdetto rimandato alla gara di ritorno, sabato a Recanati. Peccato non aver concretizzato le occasioni del primo tempo...









