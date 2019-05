Conclusa la regular season del campionato Primavera 1, si avvicina il momento delle fasi finali; prima i play-off, poi le final four. Ecco il programma dettagliato:





PLAY-OFF



GARA 1: TORINO – FIORENTINA

Giovedì 6 giugno ore 18.30 a Sassuolo



GARA 2: ROMA – CHIEVOVERONA

Venerdì 7 giugno ore 18.30 a Sassuolo



In caso di pareggio al termine dei 90′, passa la squadra meglio classificata in campionato. E’ rimasto fuori dai play-off il Cagliari, che ha finito a pari punti con il Chievo ma con gli scontri diretti a sfavore.



FINAL FOUR SCUDETTO - SEMIFINALI



ATALANTA - Vincente Torino Vs Fiorentina

Lunedì 10 giugno ore 2045 a Parma



INTER - Vincente Roma Vs ChievoVerona

Martedì 11 giugno ore 18.00 a Sassuolo



FINALE

Si giocherà venerdì 14 giugno alle ore 20.45 allo Stadio “Tardini” di Parma



PLAY-OUT

EMPOLI – GENOA

Andata mercoledì 29 maggio a Genova

Ritorno domenica 2 giugno a Empoli