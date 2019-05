Archiviato il primo turno con le partite di ritorno disputatesi il weekend scorso, gli spareggi tra le seconde di Eccellenza entrano nell’ultima fase: il 2 e il 9 giugno...



...andrà in scena il doppio confronto tra le 14 squadre qualificate, in palio sette posti nel campionato di Serie D 2019/2020.



Fra queste c’è anche il Legnano in seguito alla decisione del Giudice Sportivo di assegnare la sconfitta a tavolino al Maia Alta Obermais, avversario dei lombardi al primo turno che ha rinunciato a giocare la partita di ritorno.



Questa mattina è stato invece effettuato nella sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento di tre partite, avendo le società in oggetto (Edmondo Brian, Mestre, Pomezia, Progresso, Tritium, Valle Del Tevere) disputato in casa o in trasferta la prima partita del turno precedente. Di seguito il programma gare completo del secondo turno:



SECONDO TURNO SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA

Andata - Domenica 2 Giugno, ore 15.30



Legnano - Breno

(stadio “L. Garavaglia”di Inveruno, Mi)

Edmondo Brian - Tritium

(campo Via Dei Carpini di Precenicco, Ud)

Progresso - Valle Del Tevere

(stadio Comunale “Soverini” di Minerbio, Bo)

Porto S. Elpidio-Poggibonsi

(comunale Corso G. Garibaldi di Civitanova Marche*, Mc)

Pomezia – Mestre

(comunale Via Varrone 15 di Pomezia, Rm) - Sintetico

Brindisi – Agropoli

(comunale “Fanuzzi” di Brindisi)

Biancavilla – Canicattì

(campo “O. Raiti” di Biancavilla, Ct) - Sintetico

*: le tribune del "Ferranti" di Porto S.Elpidio non sono a norma per questa gara



Ritorno - Domenica 9 Giugno, ore 15.30



Breno – Legnano

(C.S. Comunale “Tassara”di Breno, Bs)

Tritium - Edmondo Brian

(comunale N.1 “La Rocca”di Trezzo sull’Adda, Mi)

Valle Del Tevere – Progresso

(campo “Colle Romano” di Forano, Ri) - Sintetico

Poggibonsi - P.S. Elpidio

(comunale “S. Lotti” di Poggibonsi, Si)

Mestre – Pomezia

(comunale “F. Baracca” di Mestre, Ve)

Agropoli – Brindisi

(campo “R. Guariglia”di Agropoli, Sa)

Canicattì – Biancavilla

(comunale “G. Bruccoleri”di Favara, Ag) Sintetico