La domenica calcistica è appena alle spalle ma già si pensa alla prossima, che metterà ancora in palio la possibilità di giocarsi la promozione nelle categorie superiori...





... nei vari campionati dilettantistici.



Ecco il quadro delle partite previste (inizio per tutte ore 16.00) e i campi (per i quali si attende l’ufficializzazione nel pomeriggio) su cui saranno disputate:



FINALE PROMOZIONE

La vincente sale in Eccellenza

Lampo – Cascina campo Masini di Santa Croce sull’Arno



PRIMA CATEGORIA

In palio un posto in Promozione fra Serricciolo, Saline e vincente…

Rassina – San Quirico d’Orcia campo di Cesa.



SECONDA CATEGORIA

Tre posti in palio fra Meridien Larciano, Tirrenia, Ponte d’Arbia, Comeana Bisenzio e le vincenti di…

Molazzana – Isolotto che si giocherà a Borgo a Buggiano e

S.Miniato Siena – Indomita Quarata che si giocherà a Bettolle.



Oltre alle gare dei dilettanti, previsto per il prossimo fine settimana anche lo spareggio del girone B del campionato Allievi Regionali, fra Ponsacco e Colline Pisane che verrà disputato sul campo di Cascina. Non è ancora chiaro invece se la gara verrà giocata sabato o domenica (le due squadre si stanno accordando in queste ore).