Anteprima : E' pronto un altro Calciopiù da non perdere! Inviato da Sonia Nuzzi 15 letture ) Chiuso in redazione il n.20 del 2019 di Calciopiù. Anche se la stagione agonistica sta volgendo al termine, ci sono ancora tante partite importanti in tutte le categorie e il nostro impegno...





...settimanale è quello di proporvi un quadro più esauriente possibile di tutta l’attività in corso. Questa settimana, dopo la splendida copertina dedicata al 2004 del Tau Altopascio, protagonisti dell’impresa di giornata grazie al successo esterno nella prima gara delle finali nazionali, si entra subito nel vivo con la pagina dedicata al play-off di Seconda Categoria che ha visto il successo dell’Isolotto ai danni del San Giusto, che avvicina la squadra fiorentina alla Prima Categoria; e poi una carrellata su tutte le altre partite della domenica, con risultati e verdetti. E poi lo spazio al settore giovanile, prima quello regionale con la battuta d’arresto degli Allievi della Cattolica nella gara casalinga contro il Savona; l’approfondimento sulla splendida vittoria del Tau; l’ultima giornata del campionato Primavera 1, che costringerà gli azzurri dell’Empoli ai play-out; la splendida vittoria degli Juniores Provinciali del Firenze Ovest contro il Centro Storico Lebowski che gli regala il passaggio ai prossimi regionali; e poi tutte le gare della Coppa Cerbai e l’ultima di campionato dei gironi B di Allievi e Giovanissimi Regionali; la finale play-off di Terza Categoria di Prato che ha promosso la Pol.Carraia in Seconda; e poi tornei, approfondimenti, notizie e commenti da tutta la Toscana.

Inoltre, la solita carrellata di “speciali” sulle società che festeggiano successi o presentano progetti per la prossima stagione e il consueto spazio dedicato al calcio femminile. Serve altro?

Appuntamento in edicola (e on-line) domattina. Non mancate!







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli