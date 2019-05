Con Cattolica e Tau ormai campioni regionali Allievi e Giovanissimi e in attesa della conclusione dei due gironi rimanenti, questi gli altri verdetti: Aullese e Sangiovannese...





... sono saliti per la prima volta in èlite Giovanissimi; già sicure della promozione in Allievi èlite Forte dei Marmi (prima volta anche per loro) e Bibbiena (pronto ritorno dopo un solo anno di purgatorio).

Primo alloro regionale per l'Affrico conquistato coi più piccoli (Pulcini 2008) nell'ex “Sei bravo a...” i biancoazzurri di Campo di Marte sono anche gli unici a giocare il torneo regionale con le tre categorie meritandosi la vetrina settimanale.

Grandi balzi in classifica per le vincenti i campionati grazie ai bonus: salgono in particolare Cattolica, Sangiovannese, Forte dei Marmi e Aullese che sale più posizioni di tutti, bene anche Affrico e Bibbiena. Miglior punteggio settimanale messo a segno dal Tau Altopascio capolista, che diventa anche SocietàPiù in coabitazione con la Cattolica.

Due le triplette messe a referto: Sestese e Tau pigliatutto. Otto le doppiette realizzate col Coiano S.Lucia che arriva a sei, tre per Cattolica e due per Scandicci.

Assegnati i bonus per le Fasi Nazionali e Torneo Regionale Juniores, campionati Allievi e Giovanissimi, Coppe Cerbai e Sei Bravo.



Uno sguardo alla classifica provvisoria: in testa solitario (quasi 150 punti sulla seconda) c'è il Tau, al secondo posto il Montevarchi respinge l'assalto della Cattolica che s'insedia sul terzo gradino del podio; staccato di circa sessanta punti lo Scandicci è quarto seguito dalla Sestese quinta, in fila indiana poi nell'ordine Sangiovannese, Affrico e Zenith.



A questo punto della stagione visti i punteggi, visti i distacchi e calcolate le possibilità di andare a punti rimangono in corsa per la vittoria finale solamente quattro Società: Tau (favoritissimo), Cattolica e Montevarchi entrambe con qualche chance e Sangiovannese con una residua speranza.



SocietàPiù della settimana: S.M.Cattolica Virtus; Tau Calcio Altopascio



Vetrina della settimana: Affrico



Maggior numero di punti fatti: 95 Tau Calcio Altopascio



Miglior balzo in classifica: dalla 5ª posizione alla 3ª posizione S.M.Cattolica Virtus

Balzo più lungo in classifica: dalla 61ª posizione alla 38ª posizione Aullese



Poker 4 su 4: -----

Tripletta 3 su 3: Sestese Calcio; Tau Calcio Altopascio

Doppietta 2 su 2: Coiano Santa Lucia (sesta consecutiva); San Michele Cattolica Virtus (terza consecutiva); C.S. Scandicci 1908 (seconda consecutiva); Atletico Lucca; Forte dei Marmi 2015; Navacchio Zambra; Santa Firmina; Sporting Cecina 1929



Società di Puro Settore più alta in classifica: TAU CALCIO ALTOPASCIO (1ª posizione) stabile

Società con due squadre più alta in classifica: SAN DONATO TAVARNELLE (21ª posizione) perde un posto

Società con una squadra più alta in classifica: FUCECCHIO (18ª posizione) stabile

Società al comando in classifica generale: SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS



(Classifica Aggiornata al 21 maggio)