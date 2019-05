Sul campo della Beach Arena di Alghero, dove a settembre la Nazionale Azzurra si è laureata campione d’Europa, i rossazzurri della Domus Bet di Catania,...





... battendo in rimonta il Terracina per 5 a 3 all’extra time, hanno conquistato la loro seconda Coppa Italia consecutiva, la quarta dopo quelle del 2004, 2005 e 2018. Gli etnei, sotto di due reti a 3' dal fischio finale, sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a Zurlo e Catarino, ripetendo l’impresa compiuta in semifinale sul Napoli. Nel primo tempo ha prevalso il tatticismo, con le due squadre che si sono limitate a controllarsi. Poi, nella ripresa, l’equilibrio è stato rotto dal gol di Dmais. Il Terracina allunga con Frainetti, ma tre minuti dopo è Palmacci ad accorciare le distanze. Il brasiliano Duarte ha spinto avanti ancora una volta i tigrotti ma il 3 a 1 è stato capovolto dagli etnei nel finale.

Decisivi nelle ultime due partite del Catania l’attaccante della nazionale Emmanuele Zurlo (6 gol nel torneo) e il brasiliano Catarino (5 centri). Il Catania si conferma così una sorta di “bestia nera” per i pontini che non superano i siciliani dal 2015.

Il brasiliano Duarte (7 reti) si è aggiudicato il premio come miglior giocatore della competizione. Il terzo posto è andato al Viareggio che ha battuto ai rigori il Napoli, ancora ko dal dischetto dopo la delusione della semifinale.