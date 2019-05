Sarà presentato domani, sabato 25 maggio alle ore 12.00, presso la libreria “Ibs-Il Libraccio” di via Cerretani 16/r a Firenze, il libro “Il calcio a modo LORO”, scritto dal giornalista...



...Franco Esposito, dedicato alla Nazionale di Calcio Amputati.

Saranno presenti, oltre all’autore, il presidente della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) Sandrino Porru, il commissario tecnico Renzo Vergnani ed il bomber della Nazionale Italiana Calcio Amputati, Emanuele Padoan.



“I gol alla contrarietà della vita: ragazzi che hanno subito gravi mutilazioni. Difensori, centrocampisti e attaccanti privi di una gamba, portieri privi di un braccio, col divieto assoluto di usare i piedi fuori dall’area di rigore. Sono i meravigliosi calciatori della Nazionale Italiana Amputati. Fondatore e capitano, Francesco Messori è il simbolo di questa squadra. A lui non manca solo una gamba. Potremmo dire che gli manca quasi tutto, ma non la voglia di combattere e vincere. E’ l’anima della Nazionale, incarna lo spirito di questi eroi che si definiscono “praticanti della normalità”. I gol con le stampelle, il cui uso è proibito nel gioco. Il passaggio e il tiro con l’unico piede funzionale. L’assist alla normalità. Fate come noi: siamo riusciti a rimetterci in marcia, guai arrendervi. Lottate. Combattete. Vincere è allenarsi, andare in campo. (…) Ma la vita? Insegnano a prenderla con generosità infinita. Mai esausti, non esposti all’invettiva contro la natura o l’episodio disgraziato, portano in campo progetti identici a quelli dei normodotati.”



La presentazione del libro fa parte di una serie di iniziative ideate e portate avanti dal Viola Club “Go Women’s” che, in collaborazione con la Fondazione “Niccolò Galli”, proporrà una partita amichevole con la Nazionale Amputata della Spagna, nel corso del Memorial “Niccolò Galli”, in programma domenica al campo sportivo dell’US Affrico a Firenze.