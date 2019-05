Nei giorni 14, 15 e 16 giugno si svolgerà, presso lo stadio comunale di Rufina, il 2° Memorial “Fabio Bresci” riservato alla categoria Juniores maschile al quale parteciperanno...



...le società Audax Rufina e Pontassieve e le rappresentative regionali delle regioni dell’area centro L.N.D., Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria.

E in preparazione al Torneo, la Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi convocati per una gara amichevole che si svolgerà mercoledì 29 maggio presso il C.F.F. “G.Bozzi”, via S. Borgonovo a Firenze (convocazione ore 14.00, inizio gara ore 15.00). Eccoli:



NUOVA FOIANO: Cristofoletti Tommaso, Borgogni Federico

ANTELLA 99: Papi Andrea

ZENITH AUDAX: Martines Claudio, Cirasella Giacomo

SESTESE CALCIO: Testaguzza Tommaso, Dainelli Tommaso, Di Vico Mattia

CASTELFIORENTINO: Salucci Tommaso

C.S. SCANDICCI: Francalanci Leonardo

LASTRIGIANA: Bellini Leonardo

FUCECCHIO: Malanchi Francesco

PORTA ROMANA OLTRARNO: Aragoni Andrea

FIRENZE OVEST: Mbye Baboucar

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Tempesti Pietro

MONTESPERTOLI: Cerrato Matteo

MALISETI TOBBIANESE: Ciurli Mattia

ATLETICO PIOMBINO: Rovai Francesco

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Muccioli Marco, Gaddini Mattia

AUDACE LEGNAIA: Cecchi Dario

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Stauciuc Alexandru

Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa: Mario Tralci

Commissario Tecnico: Uberto Gatti

Coordinatore Rappresentativa: Piero Morgenni

Medico: dott. Alfredo Maniscalco

Dirigenti: Mauro Bambi e Enrico Vannini

Massaggiatori: Giuliano Pieri e Luigi Nardinelli

Addetto Materiale Sportivo: Roberto Palchetti