E’ la serata della finale del Torneo Becheroni per la categoria Under 15! Alle ore 20.00, allo stadio “Bozzi” delle Due Strade, le finaliste della manifestazione si incontreranno...



... per stabilire chi vincerà la sedicesima edizione del torneo, fra Florentia CF e Fiorentina Women’s. Sarà dunque il derby fiorentino a chiudere l’edizione 2019 del torneo, che ha visto la partecipazione anche, fra le altre, di Empoli Ladies e Livorno, eliminate in semifinale.



Ecco le formazioni in campo per la finale:



Florentia CF – Fiorentina Women’s 0-0

FLORENTIA CF: Mazzanti, Pirriatore, Fedele, Veneziano, De Sorbo, Santini, Burani, Puntoni, A disp.: Bini, Franceschi, Tavanti, Verdi, Dominici, Paoli, Fiorentino, Corsini, Monami. All.: Ilaria Leoni.

FIORENTINA WOMEN’S: Bartalini, Vignolini, Corti, Pallicca, Hellawell, Masini, Tona, Bartolini, Xhemaj, Campi, Bossi, Cipani, Giachi, Innocenti, Tondi, Vespi, Santini, Papi. All.: Silvia Pratesi.

ARBITRO: Eleonora Labate di Firenze.

RETI:



Davanti a una buona cornice di pubblico, Florentia e Fiorentina sono scese in campo puntuali alle 20.00.