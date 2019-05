Sono stati comunicati dalla Lega Nazionale Dilettanti i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di finale del campionato Juniores Nazionali, che verranno disputati...



... mercoledì 29 maggio (andata) e sabato 1 giugno (ritorno).

Scongiurato, come previsto, il derby toscano, la Sangiovannese, che ieri ha eliminato il Real Forte Querceta, è stata abbinata alla formazione marchigiana della Recanatese e giocherà la gara di andata in casa, allo stadio Fedini di San Giovanni; mentre l’Aquila Montevarchi è stata sorteggiata con la formazione romana del Trastevere (anche per l’Aquila, andata in casa).



Questo il programma completo degli ottavi:



ANDATA – 29/05 ore 16.00

Savona – Chieri

Mantova – Legnago

Caronnese – Ponte S.P.Isola

Modena – Union Feltre

Sangiovannese – Recanatese

Aquila Montevarchi – Trastevere

Audaca Cerignola – Aprilia Racing Fondi

Città di Messina – Avellino



Gare di ritorno, a campi invertiti, sabato 1 giugno alle ore 16.00.