Era in programma ieri pomeriggio la gara di ritorno del turno di qualificazione agli ottavi di finale degli Juniores Nazionali, fra Real Forte Querceta e Sangiovannese; dopo l’1-0...



...dell’andata in favore dei valdarnesi, è arrivata una vittoria per i versiliesi, ma è un 2-1 che qualifica comunque la squadra di Pallari agli ottavi.

Dopo un primo tempo chiuso senza reti (ma con un rigore fallito dalla Sangiovanese), nella ripresa è arrivata in pochi minuti una doppietta del Querceta che sembrava indirizzare la qualificazione verso il team di Giunta. Ma quasi allo scadere, un bel gol di Polo ribaltava tutto e consegnava il pass per gli ottavi alla Sangiovannese, che tornerà in campo la settimana prossima (mercoledì 29 e sabato 1 giugno) per cercare di proseguire la scalata al tetto d’Italia!

L’avversaria sarà stabilita con criteri di vicinorietà ma è scongiurato un derby toscano con l’Aquila Montevarchi, perché le due squadre si sono già affrontate nella regular-season.



Ecco il tabellino della gara:



Real Forte Querceta – Sangiovannese 2-1

REAL FORTE QUERCETA: Agozzino, Zini, Credendino, Arnaldi, Marku, Materazzi, Nardini, Panaino, Pugliese, Luisotti, Spallanzani. A disp.: Lo Bosco, Giannoni, Fazzini, Mulinacci, Le Rose, Fascioli, Santini. All.: Marco Giunta.

SANGIOVANNESE: Allegranti, Lorenzoni, Tafani, Vannini, Piazzesi, Bidini, Di Mella, Baldesi, Polo, Kondaj, Romani. A disp.: Palagi, Nannini, Faelli, Borsi, Citernesi, Terruso, Franchi, Mannozzi, Tiranno. All.: Fabio Pallari.

ARBITRO: Silvio Torreggiani di Civitavecchia, coad. da Almanza di Latina e Salvatori di Tivoli.

RETI: 23’ Luisotti, 32’ rig. Pugliese, 89’ Polo.