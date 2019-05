Una scuola estiva di specializzazione calcistica nel bell’impianto dello Stadio del Bisenzio. È quello che è stato organizzato dalla società sportiva Signa 1914 per le ultime due settimane...



...di giugno. Signa Camp Master Soccer è una marchio di garanzia per passare i giorni immersi nello sport, divertendosi e non solo. Sì perché a gestire l’intera settimana ci saranno, oltre ai responsabili tecnici della società, 4 professionisti d’eccezione che metteranno la propria esperienza e professionalità al servizio dei bambini dai 6 ai 14 anni: Francesco Pratali, Christian Riganò e Francesco Flachi, tre ex giocatori di serie A,a cui si aggiungerà la collaborazione di un altro ex serie A: il nostro direttore tecnico Iacopo Balestri.



“Siamo molto contenti di portare avanti questo progetto estivo – spiega Balestri -. Grazie alla preparazione dei nostri istruttori e all’esperienza di noi ex calciatori, cercheremo di trasmettere ai ragazzi che aderiranno alla nostra iniziativa conoscenze calcistiche specifiche atte a migliorare la tecnica individuale, sempre più basilare per il calcio contemporaneo”.

A garantire un allenamento tecnico mirato a ogni categoria partecipante, compresi i portieri, ci penserà il nostro staff coadiuvato dal responsabile della Scuola Calcio Andrea Beni. “Il Signa Master Soccer Camp – spiega Beni - abbina l’esperienza degli ex campioni di serie A alla metodologia di insegnamento calcistico adottato dalla scuola calcio di Signa ormai da due anni. Nello specifico è stato studiato un programma progressivo atto ad accrescere e migliorare le qualità tecnico-coordinative dei giovani calciatori con esercizi di ultima generazione”.

Ai “difensori estremi” ci penseranno, invece, in particolare Francesco Ganci, preparatore di lunga esperienza, e Christian Vettraino, portiere della prima squadra.

Gli stage si terranno dal 17 al 21 giugno e dal 24 al 28 giugno ed è riservato agli atleti nati dal 2012 al 2005.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede del Signa 1914.