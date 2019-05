Si giocava stasera la finale della Coppa Toscana di Promozione. Al “Bozzi” delle Due Strade si affrontavano P.Carli Salviano e Centro Storico Lebowski, giunte a questo...



...appuntamento dopo aver vinto i rispettivi gironi di qualificazione.

E davanti ad un pubblico davvero numeroso (soprattutto sostenitori delle fiorentine, per motivi… geografici), festoso ed entusiasta, il Lebowski ha vinto la Coppa, bissando il successo ottenuto tre giorni fa in campionato e coronando una stagione esaltante e ricca di successi.

Sull’altro versante, la formazione labronica del Salviano ha disputato comunque una buona gara, restando in partita fin quasi alla fine, lottando con determinazione e orgoglio fino agli ultimi minuti. Le lacrime delle livornesi a fine gara testimoniano l’impegno e la passione di un movimento in crescita, e in particolare di una squadra assemblata neanche un anno fa, composta da ragazze d’esperienza ma anche da giovani promesse.

Il 4-1 finale è forse ingeneroso nei confronti delle sconfitte, ma mette in evidenza i meriti della squadra di Morrocchi, cinica e caparbia, pronta a sfruttare al meglio ogni occasione costruita.

Quanto alla cronaca, Lebowski in vantaggio intorno alla mezzora del primo tempo con la Zani; al quarto d’ora della ripresa arriva il raddoppio, messo a segno da Corcos. Poco dopo il Salviano dimezza lo svantaggio con Ricci, ma le fiorentine ristabiliscono di nuovo il doppio vantaggio con Ferrari. Negli ultimissimi minuti, fra una sostituzione e l’altra dei rispettivi mister, arriva anche il quarto gol del Lebowski, segnato ancora da Zani, che appone il sigillo alla partita.

E’ il momento delle premiazioni, fra le lacrime delle livornesi e il tripudio delle fiorentine, attorniate dalle loro più piccole sostenitrici, la nidiata delle giovani tesserate della società, che fanno festa sotto una nuvola di fumogeni e accompagnate dal tifo assordante.

Il calcio femminile è uscito dalla nicchia e serate come questa lo confermano!

Il tabellino della finale:



C.S.Lebowski – P.Carli Salviano 4-1

C.S.LEBOWSKI: Manfredini, Naldi, Andrei, Frangini, Zecchi, Garuglieri, Zani, Armaroli, Corcos, Ghiandi, Bianchi. A disp.: Manetti, Ferrari, Caligiore, Macciani, Grotteria, Lavorini, Piccini, Galingani, Orlandini. A ll.: Alessandro Morrocchi.

P.CARLI SALVIANO: Pucci, Morlacchi, Cosenza, Barone, Ricci, Picchi, Rotaru, Romani, Poeta, Sparapani, Fornaciari. A disp.: Meacci, Ceci, Giammattei, Alessandri, Mazzocchio, Giovannini, Brunetto, Rizzini. All.: Renzo Bergamo.

ARBITRO: Ginevra Giovanili di Arezzo.

RETI: Zani 2, Corcos, Ricci, Ferrari.