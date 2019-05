Come in un beffardo scherzo del destino, a quattro giorni dal match che deciderà del futuro delle prime squadre di Fiorentina e Genoa, si trovano oggi di fronte le formazioni...



...Primavera di viola e rossoblù, impegnate nel recupero della 27ª giornata di campionato. La partita, che si svolgerà al campo “Gambino” di Arenzano (GE), con inizio alle ore 15.00, è di fondamentale importanza per il Genoa, che cerca punti per evitare la retrocessione, mentre la Fiorentina, ormai sicura dei play-off, può solo cercare di agguantare il terzo posto per ottenere un percorso sulla carta più agevole nella fase finale.

Queste le formazioni della partita:



Genoa – Fiorentina 1-0

GENOA: Russo, Piccardo (89' Gasco), Adamoli, Da Cunha, Njie, Masini, Karic, Rovella, Bianchi (89' Zvekanov), Verona (58' Cleonise), Dalmonte. All.: Carlo Sabatini.

FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Dutu, Gillekens, Ponsi, Lakti, Gorgos (60' Anuliak), Beloko (73' Pirozzi), Nannelli (54' Simonti), Maganjic (54' Kukovec), Longo (73' Meli). All.: Emiliano Bigica.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza, coad. da Lattanzi di Milano e Vitali di Brescia.

RETE: 81' Cleonise.

NOTE: 46' espulso Ferrarini



Partenza lanciata del Genoa, che attacca fin dai primi minuti, spinto dall'esigenza di vincere la partita per salvarsi. La prima occasione viola arriva al 17' ed è propiziata da Ferrarini che va sul fondo e rimette al centro un pallone invitante, ma la difesa del Genoa libera l'area. La Fiorentina alza il suo baricentro e comincia a macinare gioco. Intorno alla mezzora si rivede in avanti il Genoa, ma non abbastanza da impensierire il portiere viola Ghidotti. La partita vive una fase di stanca, fino al 40', quando i viola sferrano un altro attacco, cercando il vantaggio prima dell'intervallo, ma senza fortuna, e anche il minuto di recupero concesso dal direttore di gara si chiude senza reti.

La ripresa si apre con gli stessi effettivi del primo tempo, ma ben presto la situazione cambia: alla prima azione d'attacco condotta dal Genoa, scontro fra l'attaccante rossoblu Bianchi e Ferrarini, il difensore viola viene sanzionato dall'arbitro che lo rimanda negli spogliatoi. Fiorentina in dieci e un tempo (praticamente) intero da giocare. Di li a pochi minuti Bigica opera un doppio cambio, per cercare di sopperire all'inferiorità numerica: dentro Simonti e Kukovec, fuori Nannelli e Maganjic. Una sostituzione anche per il Genoa, che non riesce a sfondare nonostante la superiorità di uomini, anche se ci va vicino al quarto d'ora, col bomber Bianchi, e due minuti dopo, ancora con lo stesso giocatore, che è l'unico uomo pericoloso della sua squadra, fa reparto da sè ma per il momento non riesce a scardinare la difesa viola. Anche se l'ingresso di Cleonise ha dato nuova verve all'attacco rossoblu. Ancora cambi per Bigica, con la Fiorentina che comincia a sbandare sotto gli attacchi continui dei padroni di casa. I viola si affaacciano una sola volta dalle parti di Russo (79'), ma la conclusione di Pirozzi è imprecisa. Sulla ripartenza, la partita si sblocca: da Rovella a Cleonise che trafigge Ghidotti sul secondo palo.

La Fiorentina non ci sta e si riversa in avanti cercando di recuperare, ma l'impresa non è facile... Si arriva al recupero, sono 4 minuti concessi dal direttore di gara, ma i viola non riescono ad acciuffare il pari ed escono dal campo sconfitti dal Genoa, che conquista 3 punti importanti nella volata per la salvezza. La Fiorentina, in 10 per un tempo, ha retto tutto sommato bene, lasciando una sola occasione importante al Genoa, quella del gol...