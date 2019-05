Grande attesa per la gara di ritorno della qualificazione agli ottavi di finale del campionato Juniores Nazionali, che si svolgerà questo pomeriggio, con inizio alle ore 16.00,...



... al campo sportivo “La Pruniccia” di Pietrasanta, fra i padroni di casa del Real Forte Querceta e la Sangiovannese.



Sette giorni fa la gara di andata al “Fedini” di San Giovanni Valdarno, che ha visto il successo dei valdarnesi per 1-0 (grazie ad un eurogol di Manuel Tafani), che hanno dunque a disposizione due risultati su tre per accedere alla fase successiva. Ma il mister della Sangiovannese, Fabio Pallari, lamenta alcune assenze importanti che potrebbero pesare sull’economia della partita. Saranno infatti assenti Bruno, Somigli, Piazzesi e Calvetti e Vannini non è al meglio. In compenso rientrerà Romani, che ha scontato la squalifica.

Altra insidia per la Sangiovannese potrebbe essere rappresentata dal terreno di gioco, in sintetico, che solitamente non le è congeniale. Staremo a vedere.

Dirigerà la partita il signor Silvio Torreggiani di Civitavecchia, assistenti Fabrizio Almanza di Latina ed Edoardo Salvatori di Tivoli.