Sono stati stabiliti i campi su cui verranno disputati gli spareggi e le finali play off di domenica prossima, dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria.



Questo il programma completo (inizio ore 16.00):



PROMOZIONE

Mazzola V. D’Arbia – Lampo 1919 stadio Tavarnelle

Cascina - Fr. Perignano stadio Ponsacco



PRIMA CATEGORIA

Interc. Monsummano –Serricciolo stadio Camaiore

Saline – I. Club Incisa stadio S. Croce ore 16,30



Play off

Viciomaggio – Rassina campo Badia al Pino

Gracciano-San Quirico campo Ponte a Tressa



SECONDA CATEGORIA

Meridien Larciano – Corsanico campo Saltocchio

Castelnuovo V. Cecina – Tirrenia campo Peccioli

Ponte d’Arbia – Cubino campo Certaldo

Pieve al Toppo 06 – Comeana Bisenzio campo Rignano



Play off

S. Giusto Le Bagnese – Isolotto stadio “Bozzi” Firenze

Staggia – San Miniato campo Castellina in Chianti