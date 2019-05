Registrati | Login Login Username:



Poche manifestazioni possono godere del lustro, del fascino e del richiamo che esercita la Golden Circuit organizzata dal Centro Formazione Calcio che andrà in scena il 24, 25 e 26 maggio…



..sui campi sportivi di alcuni importanti campi della provincia di Firenze e Prato; sarà poi - come da tradizione - l’impianto della Sestese a ospitare la suggestiva finalissima che mette in palio una Coppa di valore continentale. Di seguito alcuni cenni sulla manifestazione



GOLDEN CIRCUIT 2019

La festa del calcio

Il Golden Circuit è uno degli eventi di calcio giovanile più importanti d’Europa.

Nasce dall’unione di 5 tornei e 2 manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, riservate ad atleti delle scuole di calcio.

Il Golden Circuit è promosso dal Centro Formazione Calcio.

Vi parteciperanno alcuni fra i clubs più famosi del mondo.

L’evento più importante del Golden Circuit è senza dubbio la Europe Cup U12 che ebbe inizio nell’ormai lontano 1992.



Il Golden Circuit 2019 si svolgerà nella prossima primavera nei territori della provincia di Firenze e di Prato e coinvolgerà:

4 COMUNI (Sesto F.no, Lastra a Signa, Firenze, Prato)

7 GIORNI DI GARE (23-24-25-26 maggio 2019 / 14-15-16 giugno 2019);

5 TORNEI

67 SQUADRE

8 NAZIONI RAPPRESENTATE;

200 DIRIGENTI

250 ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE

900 ATLETI

5000 SUPPORTERS



I tornei del Golden Circuit 2019 sono i seguenti:

EUROPE CUP U12 Area metropolitana di Firenze e Prato 24/25/26 Maggio

COPPA ITALIA OPEN U10 Area metropolitana di Firenze 24/25/26 Maggio

COPPA ITALIA OPEN U12 Area metropolitana di Firenze e Prato 24/25/26 Maggio

COPPA DELL’AMICIZIA Area metropolitana di Firenze 23/24/25/26 Maggio

COPPA ITALIA OPEN U11 – MEMORIAL VITO MAURELLO Lastra a Signa 14/15/16 Giugno



I primi quattro sono inseriti all’interno del Memorial Sergio Castelletti.



Il Comitato Organizzatore della manifestazione è composto dalla Sestese, dalla Lastrigiana e dalla Giovani Biancorossi con il supporto dell’Atletica Castello e della Zenith Audax Prato e la collaborazione del Prato Nord, del Fucecchio e del Ponte Rondinella Marzocco.





MEMORIAL SERGIO CASTELLETTI

“24 grandi squadre per la Coppa più ambita!”



Scatta il 24 maggio alle ore 15:00 presso lo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino la XXVIII° edizione della Europe Cup U12, prestigioso torneo di calcio giovanile riservato a piccoli atleti nati nel 2007.

La partita inaugurale opporrà i campioni uscenti del Borussia M’Gladbach all’Olmoponte di Arezzo che ha vinto il torneo di pre-qualificazione. Ma già il primo turno proporrà altre interessanti partite. Il format del torneo ricalca quello della passata stagione. E’ stato infatti confermato un primo turno di qualificazione che si giocherà venerdì 24 maggio, e nel quale si sfideranno blasonati club professionistici italiani ed europei ed importanti realtà dilettantistiche accuratamente selezionate dall’Organizzazione. Le prime due classificate di ciascun girone di qualificazione giocheranno la Europe Cup U12, mentre le altre squadre saranno inserite nella Coppa Italia Open U12. Le 24 squadre si daranno sportivamente battaglia sui campi di Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Prato (Zenith Audax) e Firenze Castello da venerdì 24 maggio e fino domenica 26 maggio, giorno in cui è prevista l’attesissima finale del torneo.

Le 24 squadre, provenienti da 7 diverse nazioni, sono state suddivise in otto poule.

Il torneo si presenta quest’anno molto incerto con almeno sei pretendenti al titolo, ovvero Fiorentina, Hajduk, Roma, Borussia, PSV ed Empoli e tantissime outsider di buon livello pronte a inserirsi nella lotta per il successo finale. Da seguire con curiosità i tedeschi dell’Hochstaufen che si sono guadagnati la partecipazione nel torneo di Salisburgo giocato nel giugno 2018, gli austriaci del Salzburg oltre ad Arezzo, Pistoiese, Pontedera, Juvenes San Marino che con la loro presenza arricchiscono la qualità del torneo.

La finale, che avrà inizio domenica 26 maggio alle ore 12:00 presso lo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino, si svolgerà alla presenza di numerose personalità del panorama sportivo, istituzionale e imprenditoriale fiorentino e pratese.

La Europe Cup U12 è inserita all’interno del Memorial Sergio Castelletti, evento calcistico di dimensione internazionale che comprende altri 3 tornei: la Coppa Italia Open U10 (cat.2009), la Coppa Italia Open U12 (cat.2007) e la Coppa dell’Amicizia (cat.2007 e 2009).

Sui campi dell’area metropolitana di Firenze e di Prato sfileranno circa 800 piccoli atleti proveniente da tutta Europa. Numeri questi che rendono il Memorial Sergio Castelletti una delle manifestazione sportive a carattere internazionale più prestigiosi e più importanti organizzate in Toscana, seconda solo per dimensioni alle grandi maratone. Realtà questa che rende particolarmente orgoglioso tutto il Comitato Organizzatore composto dal Centro Formazione Calcio, dalla Sestese Calcio, dalla Lastrigiana e dalla Giovani Biancorossi.

Con l’edizione 2019 si rafforza il coinvolgimento fra l’area metropolitana di Firenze e la città di Prato, grazie alla disponibilità in particolare del Prato Nord e della Zenith Audax, il cui impianto sportivo ospiterà per la prima volta le partite della Europe Cup U12 e della Coppa Italia Open U12.





