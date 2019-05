Inizia un’altra settimana e la redazione di Calciopiù, come al solito, prepara un nuovo numero del Settimanale Sportivo della Toscana. Anche questa volta, vi proporremo...





... tutto quello che è successo nel fine settimana, sia nei campionati dilettantistici che in quelli giovanili, regionali e provinciali. Un contenitore unico nel suo genere, che mette il risalto il calcio cosiddetto “minore” ma che appassiona come, e in qualche caso, più di quello ritenuto più importante.

E poi tanti approfondimenti, servizi speciali e tantissime fotografie per raccontarvi i successi della domenica o di un’intera stagione delle squadre che stanno concludendo una stagione positiva se non addirittura esaltante.

Sfogliando le pagine del giornale in anteprima per voi, non si può non cominciare dalla prima pagina e dalla celebrazione del 2002 della Cattolica Virtus, che per il quarto anno consecutivo si sono laureati campioni regionali!

A pagina 2 una bella intervista a Paolo Mangini su tutti i temi caldi della prossima stagione calcistica. Poi inizia la sequenza degli “speciali” con la strepitosa cavalcata del Lucignano che ha conquistato la Promozione; l’ottima annata dell’Academy Porcari; l’orgoglio per la salvezza dello Spoiano; il Montemignaio che è ad un passo dal miracolo; la stagione incredibile dell’Atletica Castello, che sta mietendo un successo dietro l’altro; l’incitamento all’Audax Rufina che ora può pensare in grande. Spazio poi all’analisi dei settori giovanili di Firenze Sud e Mazzola Valdarbia; al ritorno in grande stile del Pontassieve; andiamo a scoprire il segreto di un settore giovanile vincente, quello del Bibbiena; celebriamo il volo dell’Olimpia (Quarrata) nei regionali e il trionfo nel settore giovanile del San Marco Avenza; la forza del gruppo e della “Fissa dei Galetti” a Castellina in Chianti; il desiderio di tornare nei regionali del Pistoia Nord e le iniziative del Viareggio 1914 per celebrare il suo centenario. E come non citare l’annata storica del Capannoli che ha conquistato la Seconda Categoria; la “Strada Giusta” che ha intrapreso il Marino Mercato Subbiano e il “Vestito biancorosso” che indosserà la Faellese . E poi le ben tre pagine dedicate al Calcio Femminile, una disciplina che sta catturando una sempre maggiore attenzione e che sta celebrando in queste settimane le sue “regine”. Vetrina in ultima di copertina per la Vigor che ha fatto del calcio femminile “Una scelta di cuore”.

Quanti motivi per non perdere assolutamente il prossimo numero di Calciopiù, nelle edicole e on-line da domattina! Buona lettura a tutti.