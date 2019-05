Si dilata il vantaggio delle prime due in classifica grazie ai bonus di partecipazione alle “Coppe Cerbai”, “Sei bravo a…” ed “Esordienti B”: Aquila Montevarchi,...





...miglior score e SocietàPiù e Tau Altopascio secondo punteggio del turno, distanziano in maniera sensibile le altre concorrenti.

Secondo full consecutivo per la Sangiovannese che si merita la vetrina settimanale; sei le doppiette con il Coiano in netta evidenza giunto alla quinta consecutiva, seconda di fila per Tau e Cattolica.

Quattro Società fanno questa settimana il loro esordio assoluto nella Meritocratica: si tratta di Academy Tau, Ardenza, Madonna dell'acqua e P.A. Sorgenti Calcio.

New-entry più alta in classifica della trentatreesima è il SauroRispescia in 125ª posizione.

Assegnati i bonus per le Fasi Nazionali e Torneo Regionale Juniores.

La provvisoria vede il Tau solitario in testa, al secondo posto il Montevarchi e ancora più staccato lo Scandicci sul terzo gradino del podio; vengono poi Sestese e Cattolica. A seguire Zenith, Affrico e Sangiovannese.



SOCIETA' PIU' DELLA SETTIMANA: Aquila 1902 Montevarchi



VETRINA DELLA SETTIMANA: Sangiovannese 1927



MAGGIOR NUMERO DI PUNTI FATTI: 56 Aquila 1902 Montevarchi



MIGLIOR BALZO IN CLASSIFICA: dalla 14ª posizione alla 10ª posizione Pro Livorno 1919 Sorgenti

BALZO PIÙ LUNGO IN CLASSIFICA: dalla 111ª posizione alla 80ª posizione San Marco Avenza 1926



Poker 4 su 4: -----

Tripletta 3 su 3: Sangiovannese 1927 (seconda consecutiva)

Doppietta 2 su 2: Coiano Santa Lucia (quinta consecutiva); San Michele Cattolica Virtus (seconda consecutiva); Tau Calcio Altopascio (seconda consecutiva); Bellaria Cappuccini; Capostrada Belvedere; C.S. Scandicci 1908



Società di Puro Settore più alta in classifica: Tau Calcio Altopascio (1ª posizione) stabile

Società con due squadre più alta in classifica: San Donato Tavarnelle (20ª posizione) perde un posto

Società con una squadra più alta in classifica: Fucecchio (18ª posizione) stabile

Società al comando in classifica generale: San Michele Cattolica Virtus