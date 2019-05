Calcio e solidarietà nel ricordo di Niccolò Galli. L’occasione arriva grazie alla XVIII edizione del Memorial “Niccolò Galli”, in programma il 24, 25 e 26 maggio agli impianti sportivi del...



... Centro Tecnico Federale di Coverciano (Viale Aldo Palazzeschi, 20) edell’U.S.Affrico (Viale Manfredo Fanti, 20).



Anche quest’anno il parterre dei premiati è di primissimo livello: Francesco Totti ha ritirato il “Premio speciale alla carriera 2018” (non ritirato lo scorso anno per motivi di lavoro), il “Giovane emergente” è stato assegnato a Hamed Junior Traorè, centrocampista dell’Empoli; a Carlo Pellegatti il premio “Una voce per lo sport”; Ivan Zazzaroni ha ritirato il premio “Giornalista dell’anno”. Presenti anche i campioni della Nazionale Italiana Amputati, Francesco Messori e David Bonaventura.



Il “Premio speciale alla carriera 2019” va ad Antonio Cassano, che per ringraziare ha mandato un videomessaggio, mentre domenica 26 maggio “Dal Niccolò Galli…alla Nazionale” verrà assegnato a Gianluca Mancini, difensore dell’Atalanta e della Nazionale Italiana Under 21 e Giusy Versace riceverà il riconoscimento “Una vita per lo sport”.



Protagonisti saranno i ragazzi del torneo dedicato al calcio giovanile, nello specifico alla categoria Esordienti A (anno 2006), confermandosicosì un appuntamento annuale appassionante, con tante formazioni di alto livello.

A scendere in campo il prossimo weekend saranno le giovanili di Affrico, Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan e Roma.

Le partite si svolgeranno nell’arco delle intere giornate, a partire dal venerdì mattina, fino alla finale, in programma domenica 26 maggio, al termine della quale verranno assegnati i riconoscimenti al club vincitore da parte dell’Organizzazione.



Ospiti d’eccezione del XVIII Memorial sono le Nazionali amputati di Italia e Spagna, che domenica 26 maggio, alle ore 15.00, si sfideranno sul campo dell’Affrico. Una partita significativa, per dimostrare quanto sia importante sostenere nello sport i ragazzi - ma anche gli adulti - con disabilità fisiche.



Obiettivo di questa edizione è la donazione di un mezzo per il trasporto di persone disabili alla Misericordia di Campo di Marte.



Il Memorial “Niccolò Galli” è organizzato dalla Fondazione Niccolò Galli Onluse U.S. Affrico,con il supporto di Enic meetings & events. Tante sono le iniziative di solidarietà che vengono portate avanti dalla famiglia di Niccolò, prematuramente scomparso all’età di 17 anni a seguito di un incidente stradale.