Nel giorno in cui si inizia a giocare per la prima tappa del campionato 2019, andiamo a conoscere un'altra delle squadre partecipanti, il Catanzaro Beach Soccer!



Società nata con la disciplina nel 2004 non ha saltato neanche una stagione della Serie A– LND grazie all’impegno di Francesco Procopio fin dal principio mentore della squadra calabrese che ha costruito un collettivo miscela di esperienza e gioventù. Tanti i ragazzi italiani che hanno spiccato il volo con la maglia dell'ex Panarea poi Ecosistem Futura Energia Cz ora Ecosistem, uno su tutti l'azzurro Corosiniti oltre a Zurlo e Ortolini. Ma è altrettanto folta la schiera di stranieri valorizzati dal club giallorosso. Dal 2012 al 2015 sempre alle Final Eight nonostante le rivoluzioni in rosa (due 6^ e 8^ posti). Nel 2016 ha mancato il bersaglio. Nel 2017 un quinto posto con le finali sfiorate. Nel 2018 la migliore stagione nella storia del club giallorosso, 3^ posto ai gironi, 4^ alle Finali grazie al successo sulla Lazio. Vanta una Beach Academy florida che ha prodotto ottimi beachers.



Dal 2004 la squadra trascinata da Francesco Procopio sia come giocatore sia come allenatore poi da mister Andrea Parentela, dal 2015 con la guida tecnica di Antonio Aloi, accanto al Presidente Antonio Procopio, è stata un punto fermo del campionato italiano. Miglior risultato la finale di coppa nel 2004 (ko 1-4 con Catania). Nel 2012 e 2013 volte 6^ in Campionato. Nel 2012 in coppa è arrivato 5^. Nel 2013 e 2014 è arrivata terza del girone riuscendo sempre a battere le dirette avversarie. Nel corso delle stagioni il club di Catanzaro ha lanciato giovani di talento come Corosiniti, Zurlo e Ortolini. Tutti protagonisti con la maglia azzurra. Nella stagione 2014 ha ricominciato praticamente da zero ma Procopio ha subito scoperto altri talenti sul territorio conquistando le Final Eight. L’allenatore Antonio Aloi, una garanzia per l’esperienza accumulata tra i professionisti (tra cui Catanzaro in Lega Pro), ha lasciato il posto a Leonardo Vanzetto a partire dalla tappa di Catanzaro 2014. Dopo aver allenato la BS Academy del club Andrea Parentela ha preso la conduzione tecnica della prima squadra dopo la 1^ tappa 2015 di San Benedetto del Tronto. In poco più di un anno tre cambi di allenatori che non hanno inficiato i risultati. Buono anche il 2015, 8^posto in coppa, 4 vittorie e Final Eight centrate.



20190520 cz3



Nel 2016 le finali mancate hanno convinto la società a richiamare Antonio Aloi sulla panchina giallorossa. Il sesto posto del 2016 è stato il suo 4^ peggior risultato di sempre. Nel 2017 la squadra è stata stravolta ma il Catanzaro ha fatto bene, un 5^ posto nel girone. Nel 2018 l’apoteosi grazie all’exploit di Perciamontani (20 reti, terzo nella classifica marcatori), Bassi De Masi (10 centri, tornato a casa dopo le esperienze con altri club), Scalese (7 sigilli), Mascaro e Errigo (10 gol in due). Morabito e Galeano: 3^ nel girone e 4^ alle Final Eight.



La rosa del 2019 è imperniata intorno al capitano di sempre Valerio Staffa alla sua quinta stagione di fila con i giallorossi. Il punto di forza dell’Ecosistem è il gruppo storico formato da sei giocatori attaccati alla maglia. Quinto anno anche per il difensore Giuseppe Morabito, terza stagione per il portiere Tony Piazza, per l’esterno Antonio Scalese e per il classe ’92 Simone Errigo, secondo anno per il jolly Francesco Bassi De Masi. Gli innesti sono di qualità: è arrivato l’ex azzurro e plurimedagliato bomber Giuseppe Soria, il capitano della Romania Maci (un ritorno) e il portiere del Napoli Tommaso Merola.