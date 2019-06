Happy Car Sambenedettese: E’ giunta all’11^ anno di vita nel Beach Soccer LND. Dopo aver vinto sette trofei dal 2013 al 2017 la scorsa stagione ha perso due finali, in Campionato (7-4) con Catania e in Supercoppa ai rigori con il Viareggio...



...Nelle ultime otto stagioni si è sempre qualificato per le Final Eight tranne nel 2016. Questo il cammino di allori della Samb: 2013 3^ alle finali, successo in Coppa (6-4 al Catania); 2014 primo Scudetto (4-3 vs Milano) e Supercoppa (4-3 vs Milano). 2015 successo in Supercoppa (6-5 dts vs Terracina); 2016 finale di Coppa (ko 7-6 dts vs Viareggio); 2017 è l’anno del triplete Scudetto (8-7 dts con Catania), Coppa Italia (6-4 vs Viareggio) e Supercoppa (6-5 dts vs Viareggio); 2018 finale Campionato e ko in Supercoppa. Nel 2018 ha chiuso in testa la fase a gironi.



Passo dopo passo il patron Roberto Ciferni e poi Giancarlo Pasqualini, hanno costruito una società che gode di ottima salute e assorbe l'entusiasmo del territorio per questa disciplina. La continuità è il punto di forza della Samb che per l’11^ anno di fila sarà allenata da Oliviero di Lorenzo che ha accompagnato la crescita della squadra passo dopo passo. Dopo la vittoria della Coppa Italia 2013, il primo trofeo alzato dalla Samb che ha fatto centro alla prima finale disputata (6-4 vs Catania), la Samb ha iniziato a inanellare un successo dopo un altro. Fino al 2015 aveva una qualità non da poco: quattro successi in altrettante finali. Dal 2016 ha iniziato a non essere infallibile, una finale di Coppa, una di Supercoppa e un’altra Scudetto perse due volte con Viareggio e una con il Catania. Negli anni il club ha mantenuto l’intelaiatura di base, ha scoperto talenti stranieri poi andati via attirati da sirene di club facoltosi e coltivato italiani di spessore.



Questo 2019 ricalca la filosofia di sempre della squadra: ci sono sempre i colossi della formazione, il capitano di mille successi plurimedagliato con il Portogallo Bruno Novo al suo settimo campionato consecutivo con i marchigiani, Luca Addarii (nona stagione), il portiere della Nazionale Simone Del Mestre e il suo compagno di reparto Andrea Chiodi (entrambi al terzo anno). Presente il perno centrale della squadra Franco Palma, dal 2013 sempre con la Samb che potrà contare sull’altra colonna portante Felice Pastore (7^ stagione in rossoblù) e Antonio Camilli. Confermato il nazionale paraguaiano Pedro Moran e Josep Junior Gentilin. Quest’ultimo classe 2000 ha giocato un 2018 strabiliante ed ha iniziato il 2019 ancora meglio: convocato in Nazionale, ha giocato e segnato in azzurro nell’Intercup e all’European Qualifier dei World Beach games. Ai nastri di partenza con la Samb anche il brasiliano Jordan Soares che ha già centrato il primo titolo del 2019: campione in Brasile con il Vasco Da Gama e protagonista al Mundialito per club con lo Sporting. I nuovi: il ritorno di Alessandro Miceli dopo gli ultimi due anni a Catanzaro e Lamezia Terme. Il grande colpo è Marcello Perciamontani che nel 2018 ha vissuto la stagione della consacrazione in Serie A con la maglia del Catanzaro. Prestazione che gli è valsa la convocazione in Nazionale. Primo anno con la Samb anche per Bernardo Botelho dopo le ottime stagioni con la Lazio.