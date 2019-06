Continua il viaggio nel mondo del Beach Soccer e oggi Calciopiù vi propone un focus su un'altra delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato, il Terracina.



Nata nel 2004 insieme all’ufficializzazione della disciplina sotto l’egida della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, sempre qualificata alle fasi finali, dal 2011 al 2015 non è mai rimasta a bocca asciutta. Con nove trofei è la squadra più titolata d’Italia insieme al Catania. Nel 2016 la società è cambiata tanto. Nelle ultime tre stagioni è riuscito a centrare la finale di coppa nel 2018. L’assenza di trofei negli ultimi tre campionati è dovuta al ringiovanimento della rosa con prospetti che sono cresciuti migliorando stagione dopo stagione. Nel 2017 dopo 6 anni di fila è rimasto fuori dalle prime due, 4^ posto, ottavo alle Final Eight, non faceva così male dal 2010. Nella Coppa 2017 giocata in casa non è andata bene, 5^ posto e quarti di finale persi con Catania. Nel 2018 la riscossa, finale di Coppa persa per 6-4 con il Catania. E’ tornato tra le prime due del girone con il terzo posto finale, miglior risultato nelle ultime tre stagioni. Nel 2011 ha vinto tutto, nel 2012 ha centrato l’accoppiata Scudetto e Supercoppa, quest’ultima alzata anche nel 2013. Ha alzato la Coppa Italia nel 2014 e nel 2015 battendo in finale sempre Catania. Nel 2015 si è presa anche lo scudetto. Dal 2011 al 2015 ha centrato almeno un obiettivo. Dal 2011 è arrivata sempre almeno tra le prime due del girone e negli ultimi sei campionati due volte non è arrivato in finale. Ha perso la finale scudetto d’un soffio con Milano nel 2013. Nel 2014 fuori ai Quarti delle Finali sempre con Milano. Nel 2015 Terracina è diventata la squadra più titolata in Italia (insieme a Milano) con nove trofei. Nel 2016 prima stagione dopo 12 anni senza Emiliano Del Duca alla guida passato allo staff tecnico della Nazionale. Oltre al mister è cambiato il gruppo, via i fedelissimi Francois e Corosiniti, non ci sono neanche Stankovic, Ddì e Carotenuto, tutti giocatori che fanno la differenza nel beach soccer. Nel 2017 sono andati via anche Spada e Palmacci, quest’ultimo cresciuto fin dal 2005 sempre a Terracina. A rappresentare l’orgoglio pontino sono Frainetti e i gemelli Olleia. Anche i giovani “prodotti di casa” hanno lasciato la spiaggia pontina: l’attaccante in ascesa Savarese, Altobelli e Simonelli. Dopo solo una stagione via anche il giovane talento brasiliano Nelito l’esperto Souza, due pezzi da novanta. Nel 2018 la crescita dei giovani come Alla, Sacchetti, Del Duca, Venerelli, Carocci e Borelli, l’acquisto di Duarte e Wesley, le conferme di Elliott, Frainetti, Olleia ed il ritorno di Carotenuto hanno portato risultati concreti.



La rosa del 2019 è stata costruita per consolidare il gruppo cresciuto in questi ultimi tre anni. Accanto ai senatori Frainetti e Olleia ci sono i giovani ormai maturi Alla, Borelli e Mucciarelli. Importanti anche le conferme dei brasiliani Duarte e Dmais. Fondamentali gli innesti di Costa e della sorpresa del 2018 Marco Giordani. Con i tigrotti anche il portiere bomber Eliott. Interessante anche l’arrivo del giovane talento Ilardo (ex Sicilia). La guida della squadra è stata affidata per il terzo anno consecutivo ad Angelo D’Amico, una vita a Terracina prima come giocatore-capitano e ora come allenatore.