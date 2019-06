Il nostro spazio dedicato al Beach Soccer si arricchisce di rubriche e notizie in vista dell'avvio della stagione, ormai imminente. Conosciamo perciò le squadre partecipanti. Questa settimana tocca a...





...Napoli Beach Soccer!



Raffaele Moxedano ha fondato la società nel 2016. In tre stagioni ha centrato una volta le Final Eight nel 2017 e per un soffio non è entrato tra le prime otto nel 2016 e 2018. Una società che è cresciuta gradualmente e costantemente dopo aver disputato due campionati di Serie B (2014 e 2015) che nel 2016 le hanno conferito il diritto a partecipare alla Serie A. Nel 2016 primi passi in Coppa (17^posto) e 5^ posto in campionato, ad un punto dalla qualificazione alle Final Eight. La squadra è sempre stata una miscela di giocatori già presenti in B, altri provenienti dall’Hermes Casagiove che fece una stagione in A nel 2014 e di stranieri di qualità, portoghesi, brasiliani e svizzeri. Il 2017 la migliore stagione, in campionato è stata la vera sorpresa qualificandosi per la prima volta alle Final Eight dietro il Catania grazie a sei successi e due soli ko. Ha chiuso la stagione con un formidabile sesto posto. Nel 2018 la sfortuna ha lasciato il Napoli fuori dalle finali per un soffio.



Sulla tolda del vascello partenopeo ancora Andrea Sannino fondatore della società e alla conduzione tecnica dal 2016. Confermato il campione portoghese Leo Martins che sarà affiancato dal fratello Be. Insieme hanno vinto tutto con il Portogallo e con i club i vari campionati sparsi per il mondo compreso quello Italiano con le maglie di Milano, Catania e Viareggio. Ultimo successo il Mundialito 2019 con la maglia del Braga. Altri nuovi innesti di spessore, Gregorio Altobelli che lo scorso anno ha vinto tutto con Catania, Antonio Loprieno dalla Lazio e soprattutto il plurititolato Jordan. Il portoghese ha vinto Europei e Mondiali con la nazionale lusitana e in Italia altri trofei con la Samb. In maglia azzurra anche il furetto calabrese Bassi De Masi che la scorsa stagione ha centrato la doppietta con il Catania. Altro nuovo acquisto che porta esperienza internazionale, il nazionale svizzero Spaccarotella che si è tolto soddisfazioni anche in Serie A da più di dieci anni. Confermati i pilastri Angelo Stefanini, Giuseppe Guadagno, Carlo Fiore e lo spagnolo Edu Suarez. Dopo qualche anno di pausa torna anche Gianfranco Scarparo. All. Andrea Sannino: da sempre sulla panchina del Napoli, è stato uno dei fondatori della società. Ha fatto crescere il gruppo nei tre anni di Serie A partendo dalla B. Miglior risultato nel 2017, qualificazione alle Final Eight e sesto posto finale.





fonte: sito ufficiale LND Beach Soccer