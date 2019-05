Registrati | Login Login Username:



Password:





Hai perso la password?



Registrati ora! Menu principale News

Archivio

Sondaggi

Galleria foto

Siti utili

Link to Us

Recapiti e-mail

Lavora con noi

Abbonarsi Gold Partners

















Speciali : Il Viareggio Beach Soccer Inviato da ValerioPieraccini 3 letture ) L'estate si sta avvicinando sempre più ed inizia a diventare d'attualità il beach soccer. In attesa del via delle tappe del campionato, cominciamo a conoscere le squadre partecipanti, ...





... partendo dal Viareggio Beach Soccer!



I ragazzi del Viareggio hanno iniziato tutti nel 2010 e 2011 con il memorial “Matteo Valenti", da quel giorno sono cresciuti insieme rimanendo lo stesso gruppo, una maturazione lenta ma inesorabile. Sono tutti viareggini, sono chiamati i ragazzi del “Muraglione”.

Dal 2015 la società ha deciso di ingaggiare per la prima volta gli stranieri. Senza precedenti anche le cessioni di viareggini doc come Matteo e Mirko Marrucci, Remedi (poi tornato), Battini, Di Palma e Di Tullio (quest’ultimi nel 2016).

In tutti i suoi 9 anni di vita, il Viareggio si è sempre qualificato alle Final Eight, classificandosi, dal 2011, almeno tra le prime tre del girone. Dal 2012 è arrivato sempre tra le prime 4 d’Italia. Prima del 2016, miglior risultato le due finali giocate nel 2012 e 2015, perse entrambe con Terracina sempre per 7-4. Ha vinto una Coppa Italia nel 2012. Nel 2013 una leggera involuzione: terzi in coppa e quarti in campionato, ma sempre superati di un soffio dalla Samb e dal Catania.

Il sesto posto nella Coppa 2014 e il terzo in Campionato sono risultati interlocutori. Il salto di qualità definitivo arriva nel 2016, anno in cui ha vinto l’Euro Winners Cup (la Champions del beach soccer) alla prima partecipazione, la Coppa Italia (superando all’extra time la Samb) e lo scudetto con la Lazio.

Nel 2017 un passo indietro ma tanta sfortuna: la Supercoppa persa ai rigori con la Samb dopo una rimonta subita, la finale di Coppa sfumata sempre di fronte alla Samb e un terzo posto alle Final Eight dopo aver dominato il girone. In Euro Winners Cup la corsa si è fermata agli Ottavi. Nel 2018 arriva il suo quarto titolo, la Supercoppa vinta sfatando un tabù, grazie al successo ai rigori con i marchigiani. Meno bene in Campionato e Coppa, due terzi posti con tanto rammarico e un pizzico di sfortuna.



Il gruppo è sempre formato dalla spina dorsale della nazionale, ovvero Carpita, Ramacciotti, Simone Marinai e Gabriele Gori. Di Palma e Matteo Marrucci, anche loro nazionali, sono andati via. Dal 2015 sono arrivati gli stranieri, tutti di gran valore: il nazionale nipponico Ozu Moreira, quello francese Francois, lo spagnolo Torres, Bryan, lo svizzero Spaccarotella, il portoghese Tavares, l’inglese Clarke, Capo e i brasiliani Anderson e Leo.



Confermati anche Remedi alla sua terza stagione di fila in bianconero, è tornato il classe 1998 Davide Minichino dopo un’apparizione nel 2016. Secondo anno per Carlo Capo. C’è Michele Gemignani dal 2013 in bianconero. Il gruppo storico è delineato con le conferme di Marco Pacini e Daniele Cinquini, il primo da otto anni con Viareggio. Quinta stagione di fila anche per il portiere Gabriele D’Onofrio. Insieme ai navigati beacher ci sono anche le giovani promesse che hanno già collezionato diverse presenze in Serie A: si tratta di Santini, Buonaccorsi e Frusteri.



I tre grandi acquisti sono senza dubbio i brasiliani Lucas e Bruno Xavier, lo svizzero Stankovic, probabilmente in questo momento tra i primi cinque migliori beacher al mondo. Oltre ad aver collezionato titoli europei e mondiali con le rispettive nazionali in Italia hanno già conquistato diversi trofei con le maglie di Samb, Catania e Terracina.





All - Stefano SANTINI: ha creato la società nel 2010, costruendo il gruppo che negli anni ha mantenuto la colonna portante. Calciatore prof. fino alla C1 con il Marsala e nel Sunderland nella Premiership, ha collaborato con i Cavalieri del Mare che hanno fatto la storia del BS poi nel 2010 ha fondato il Viareggio crescendo i ragazzi del “Muraglione” stagione dopo stagione, fino ai cinque trofei alzati dal 2012 al 2018. Sette/Otto giocatori ormai sono le colonne portanti della nazionale da 7 anni a questa parte (compresi quelli passati al Pisa e alla Samb). Fino al 2013 ha allenato il settore giovanile del Livorno ed è stato Presidente del Viareggio BS, carica questa lasciata a Carpita.



E quest'anno che stagione sarà?



Da martedì prossimo su Calciopiù potrete seguire la stagione 2019 del Beach Soccer!





Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli





Info generali | Copyright | Info Privacy | Disclaimer | Regolamento | Contatti