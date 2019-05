Ricco programma di gare di Seconda Categoria, previsto per oggi pomeriggio; fra le semifinali e le finali play-off e le gare dei play-out, saranno ben 23 le gare da disputare;...



... ecco il programma completo:



GIRONE A

FINALE PLAY OFF – Romagnano Corsanico

ore 16.00 com.le Camaiore

Arbitro: Alessio Serra di Grosseto

GARA 2 PLAY OUT – Stella Rossa – Mulazzo

ore 16.00 “Marabotti” Castelfranco di Sotto

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia



GIRONE B

FINALE PLAY OFF – Meridien Larciano – Giov.Sextum

ore 16.00 com.le “Masini” S.Croce sull’Arno

Arbitro: Davide Ammannati di Firenze

GARA 2 PLAY OUT – Montefoscoli – Borgo a Buggiano

ore 16.00 “Citi” Montefoscoli

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato



GIRONE C

FINALE PLAY OFF – Molazzana – Atletico Lucca

ore 16.00 via della Chiesa, Saltocchio

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze



GIRONE D

SEMIFINALI PLAY OFF – Isolotto – Casellina

ore 16.00 via Pio Fedi, Isolotto

Arbitro: Federico Leoni di Pisa

San Giusto B. – Spedalino Le Querci

ore 16.00 San Giusto le Bagnese

Arbitro: Leonardo Colombi di Livorno

GARA 2 PLAY OUT – Atletico Spedalino – Sesto Calcio

ore 16.00 “Bellucci” Agliana

Arbitro: Francesco Masi di Pontedera



GIRONE E

FINALE PLAY OFF - Nuova Pop.Cep – Tirrenia

ore 16.00 “Taccola” Uliveto Terme

Arbitro: Alessio De Marco di Lucca



GIRONE F

FINALE PLAY OFF – Montieri – Castelnuovo V.Cecina

ore 16.00 Monterotondo Marittimo

Arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno

GARA 2 PLAY OUT – Marciana Marina – Rispescia

ore 16.00 com.le “Bisso” Marciana Marina

Arbitro: Luca Barone di Pisa



GIRONE G

FINALE PLAY OFF – Ponte d’Arbia – Neania Cast.Piano

ore 15.15 “Bonelli” Montepulciano

Arbitro: Flavio Barbetti di Arezzo

GARA 2 PLAY OUT – N.Grosseto Barbanella – Porto Ercole

ore 16.00 “Passalacqua” Grosseto

Arbitro: Alessandro Pistolesi di Piombino



GIRONE H

FINALE PLAY OFF – F.C.Cubino – C.S.Firenze

ore 16.00 “Nesi” Tavarnuzze

Arbitro: Gabriele Fiorillo di Lucca

GARA 2 PLAY OUT – D.L.F.Firenze – Atletico Figline

ore 16.00 “Pacini” Firenze

Arbitro: Leonardo Labruna di Pontedera



GIRONE I

SEMIFINALI PLAY OFF – San Miniato – Radicondoli

ore 16.00 San Miniato, Siena

Arbitro: Matteo Martini di Arezzo

Staggia – Sancascianese

ore 16.00 com.le Staggia Senese

Arbitro: Tommaso Bassetti di Lucca

GARA 2 PLAY OUT – Bagno a Ripoli – Cambiano United

ore 16.00 com.le “I Ponti” Bagno a Ripoli

Arbitro: Juri Gallorini di Arezzo



GIRONE L

FINALE PLAY OFF – Indomita Quarata – Pergine

ore 16.00 Badia al Pino, Civitella VC

Arbitro: Cosimo Papi di Prato

GARA 2 PLAY OUT – Badia a Roti – Tuscar

ore 16.00 parrocchiale Badia a Roti

Arbitro: Duccio Mancini di Pistoia



GIRONE M

FINALE PLAY OFF – Comeana Bisenzio – Firenzuola

ore 16.00 “Il Neto” Settimello

Arbitro: Alessandro Niccolai di Pistoia

GARA 2 PLAY OUT – La Querce – Sant’Agata

ore 16.00 “Becheroni” La Querce

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli



GIRONE N

GARA 2 PLAY OUT – Monterchiese Ercolana – Terontola

ore 16.00 Monterchi

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze