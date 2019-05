Dilettanti : Il programma dei play off di Prima Categoria Inviato da Sonia Nuzzi 134 letture ) Saranno disputate domani le gare di semifinale e finale dei play-off di Prima Categoria; ecco il programma delle gare, i campi sui cui si svolgeranno e gli arbitri designati:



GIRONE A – FINALE PLAY OFF

Serricciolo – Tau Calcio Altopascio

campo “Buon Riposo” Seravezza ore 16.00

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno



GIRONE B – FINALE PLAY OFF

Galcianese – Int.Monsummano

stadio “Bellucci” Agliana ore 16.00

Arbitro: Alessandro Donati di Livorno



GIRONE D – FINALE PLAY OFF

Montelupo – Saline

stadio Certaldo principale ore 17.00

Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia



GIRONE E – SEMIFINALE PLAY OFF

Rassina – Alberoro

Castel Focognano, Rassina ore 16.00

Arbitro: Tommaso Majrani di Firenze



GIRONE F – SEMIFINALI PLAY OFF

Gracciano – Quercegrossa

com.le “Grassi” Gracciano ore 16.00

Arbitro: Mirko Borghi di Firenze

S.Quirico – Argentario

”Mangiavacchi” S.Quirico d’Orcia ore 16.00

Arbitro: Giacomo Ravara sez. Valdarno









