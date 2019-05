Varie : Proseguono i festeggiamenti per il 60 della L.N.D. Inviato da Sonia Nuzzi 65 letture ) Proseguono i festeggiamenti per il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti. Dopo i successi già ottenuti a Civitavecchia e Genova, in termini di partecipazione...





... e condivisione, la LND è pronta a tornare a bordo di una delle avveniristiche navi MSC Crociere. Oggi, Lunedì 20 maggio, nel porto di Bari, i vertici nazionali della LND guidata dal presidente Cosimo Sibilia ed i rappresentati dei Comitati Regionali di Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise, saranno ospitati nella sala “Ametista” del “Magnifica” per celebrare l’importante ricorrenza e tributare il giusto riconoscimento agli “eroi” del calcio di base.

Nel corso del talk-show che verrà condotto dal giornalista Rai Gianfranco Coppola (e vice presidente nazionale di USSI), saranno infatti consegnati i premi “Primi su ogni pallone”, consistenti in uno speciale pallone Macron dalla livrea dorata, ad ognuna delle regioni coinvolte nelle categorie Fedeltà, Impegno sociale e Fair Play.

Insieme ai già citati esponenti della LND è prevista la presenza di altri prestigiosi ospiti, tra i quali, il difensore del Bari Valerio Di Cesare, fresco della promozione in serie C firmato dal nuovo corso della famiglia De Laurentiis. Anche a bordo della MSC Magnifica ci sarà spazio per le grandi emozioni veicolate dal cortometraggio “Primi su ogni pallone” realizzato dal regista Onofrio Brancaccio..







