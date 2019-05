Varie : "Torneo della Pace" Under 16: un solo toscano convocato Inviato da Sonia Nuzzi 92 letture ) Un nuovo appuntamento sul campo attende la Rappresentativa Under 16, reduce dalla brillante esperienza alla “Scirea Cup”, conclusa al secondo posto dietro la Juventus.



La selezione guidata dal tecnico Calogero Sanfratello sarà impegnata dal 19 al 25 maggio al Torneo Internazionale della Pace in Umbria, manifestazione alla quale prenderanno parte quattro formazioni straniere, le rappresentative nazionali di Serie B e Lega Pro più la selezione regionale di casa.



Già da oggi i venti convocati inizieranno ad allenarsi a Perugia in vista del debutto di domenica con i danesi del Midtjylland. Completano il girone i pari età dell’Umbria LND e i francesi dell’Olympique d’Ales en Cevennes. Tutte le partite dell'Under 16 (ad eccezione della prima che andrà in differita su MyCujoo) saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook LND.



Fra i convocati, il difensore Matteo Piochi dello Scandicci, unico rappresentante della nostra regione, a cui va un fortissimo “in bocca al lupo”!



TORNEO INTERNAZIONALE DELLA PACE - 6ª EDIZIONE

Girone A - Calendario Primo turno

19 maggio, ore 16 Under 16 LND- Midtjylland (Castel Rigone)

20 maggio, ore 16 Under 16 LND-Olympique d’Ales en Cevennes (S.Maria degli Angeli)

21 maggio, ore 16 Umbria LND-Under 16 LND (Bastia)



Secondo turno

23 maggio, ore 16/18

Semifinali 1°-4° posto e 5°-8° posto



Terzo turno

24 maggio, ore 16/18

Finali 5°-8° posto

25 maggio, ore 16/18

Finali 1°-4° posto









