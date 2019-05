Simone Occhipinti è stato un dei trascinatori della Pontremolese capace di vincere il campionato di Promozione toscana girone A.



Che emozione è stata la vittoria del campionato?

“Un’emozione incredibile, perché è stato un traguardo meraviglioso. Siamo partiti, in campionato, sognando il raggiungimento di una piazza nella griglia play-off e, quindi, ci siamo ritrovati a lottare, dopo poche giornate, per il titolo. Abbiamo mantenuto l’andatura e la vittoria ne è stata conseguenza”.



Con Carlo Capo che rapporto tecnico hai instaurato?

“Tutti i miei compagni sono fantastici. Con Carlo Capo abbiamo disputato quasi tutti i match in coppia e mi sono trovato in maniera fantastica; è un giocatore straordinario in termini di qualità e generosità e merita categorie superiori”.



Guardando all’anno prossimo che campionato credi che affronterà la Pontremolese?

“Sarà sicuramente un campionato molto più duro, saranno necessarie energie e capacità per reggere l’urto di corazzate come la Massese e, forse, la Lucchese”.



Che futuro intravedi per la Pontremolese?

“Personalmente, sono il primo tifoso della Pontremolese e so che la società e la squadra sono nelle buone mani di Aprili e Filippelli. Sono sicuro che non verrà sprecato ciò che di buono è stato raggiunto in questa stagione!”.