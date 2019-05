E’ stato appena chiuso in redazione e spedito in tipografia per la stampa, il nuovo numero di Calciopiù, il 17esimo stagionale! Un numero che contiene tutta l’attività svolta...





nel fine settimana sui campi della Toscana, dalla Serie D, che ha visto lo splendido trionfo della Pianese che è approdata alla Serie C, alla seconda Categoria, con le classifiche di tutti i gironi di tutti i campionati dilettantistici e i relativi verdetti.

E poi tutto il panorama giovanile nazionale, regionale e provinciale, con i risultati di tutte le partite che coinvolgono in qualche modo le squadre toscane, quindi anche le extraregionali che potrebbero incrociare le nostre rappresentanti nelle fasi finali. E poi gli “speciali”, tantissimi, per celebrare le squadre e le società che hanno ottenuto qualcosa di importante al termine della stagione, o semplicemente vogliono comunicare a tutti gli appassionati e addetti ai lavori i risultati del loro impegno, che è sempre e comunque volto all’aspetto sociale del calcio, quello che coinvolge i più piccoli e li accompagna fino alla maggiore età.

Un ruolo fondamentale nel tessuto sociale, che noi raccontiamo volentieri proprio per dare visibilità e rispetto a tutti coloro che ci gravitano intorno. E allora, via con l’elenco delle società coinvolte, descritte e raccontate sulle nostre pagine, nell’edizione che troverete in edicola e on-line da domani mattina.

Si comincia, sfogliando Calciopiù dall’inizio, con la celebrazione del “Triplete bianconero”, ovvero l’ennesima vittoria stagionale per la Terza Categoria dello Sporting Viareggio, che mercoledì scorso si è aggiudicato la Coppa Regionale di categoria. Due pagine per raccontare la stagione mostruosa della società viareggina, attraverso foto e interviste.

Una pagina per la “Società dell’Oro”, ovvero la Zenith Audax, che ha portato alla vittoria i Giovanissimi B nel campionato e gli Esordienti 2006 alla Festa Regionale; spazio anche per l’”Annata da incorniciare” del Saurorispescia: la società grossetana ha ottenuto la promozione in Seconda Categoria con la prima squadra e la vittoria nel campionato provinciale Giovanissimi 2004. E poi la meritata vetrina per “Trionfi e Valori” dell’Isolotto, dove si raccontano tutti i successi stagionali della società fiorentina; il racconto della stagione del Ponte Rondinella Marzocco.

E poi una “curiosa” finestra sulla finale di Coppa Italia Dilettanti, che verrà giocata mercoledì 8 alle 15.30 alle Due Strade, fra due squadre extraregionali, ovvero i veronesi del Caldiero Terme e i salentini del Casarano.

Pagina dedicata al 2004 del Prato Nord, “Il successo di un gruppo solido”; una alla Terza Categoria de La Ferruccia, che ha compiuto “Un passo nella storia”; un’altra alla “Travolgente stagione conclusa col passaggio in Prima Categoria” del Pienza. Vetrina per il Settore Giovanile e la Scuola Calcio del Viareggio 2014 e per gli Juniores “A tutto gas” della Stella Rossa.

Insomma, l’ennesimo numero da non perdere per tutti gli appassionati di calcio!

Appuntamento in edicola e on-line e…buona lettura a tutti!