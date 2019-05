Varie : Class. Merito dopo la XXXI gior.: Tau Altopascio in fuga Inviato da Sonia Nuzzi 1 letture ) Nella ripresa dopo la sosta assistiamo all'allungo del Tau Altopascio: grazie al bonus per la vittoria del campionato Allievi B Regionali passa di nuovo al comando;



inoltre negli ultimi due fine settimana i cavalieri di Altopascio hanno prima vinto la fase regionale del Torneo Under 13 Fair-Play èlite e hanno poi superato le qualificazioni nazionali arrivando alla Festa Nazionale, dove saranno fra le quattro migliori formazioni d'Italia per il secondo anno consecutivo, incamerando altri punti che accrescono il distacco dalle più immediate inseguitrici e diventando SocietàPiù con annesso miglior score della settimana.

Nell’ultimo week-end di aprile ci sono poi state altre due vittorie dei campionati: all'ultima giornata dei campionati Juniores l'Audace Legnaia vince allo sprint completando il quadro delle promozioni mentre il Forte dei Marmi trionfa con tre turni d'anticipo nel suo girone Allievi; per entrambe è la loro prima promozione nell'èlite regionale, meritata la vetrina settimanale.

E' stato un turno con tanti exploit: ben cinque triplette realizzate dove risalta la seconda consecutiva della ; sei le doppiette messe a referto col Coiano S.Lucia che infila la terza di fila.

Assegnati i bonus per play-off Juniores Nazionali; per fine campionato Juniores Regionali e Allievi B di merito Regionali; per Torneo Under 13 Fair-play èlite.

In virtù di questi ulteriori punti compiono balzi significativi nel ranking Fucecchio, Lammari (miglior salto), Legnaia e Castelfiorentino oltre al già citato Tau.

La classifica vede ora al comando il Tau con Montevarchi secondo e Scandicci a completare il podio; seguono Sestese e Cattolica distanziate da una sola incollatura, poi Zenith e Affrico un pò più staccate.



SocietàPiù della settimana: Tau Calcio Altopascio



Vetrina della settimana: Audace Legnaia; Forte dei Marmi 2015



Maggior numero di punti fatti: 102,5 Tau Calcio Altopascio



Miglior balzo in classifica: dalla 2ª posizione alla 1ª posizione Tau Calcio Altopascio

Balzo più lungo in classifica: dalla 76ª posizione alla 42ª posizione Lammari 1986



Poker 4 su 4: -----

Tripletta 3 su 3: San Michele Cattolica Virtus (seconda consecutiva); Audace Galluzzo Oltrarno; Floria 2000; Olmoponte Arezzo; Venturina

Doppietta 2 su 2: Coiano Santa Lucia (terza consecutiva); Atletica Castello; Castelfiorentino; Forte dei Marmi 2015; Giovani Granata Monsummano; Santa Firmina



Società di Puro Settore più alta in classifica: Tau Calcio Altopascio (1ª posizione) guadagna un posto

Società con due squadre più alta in classifica: San Donato Tavarnelle (20ª posizione) perde quattro posti

Società con una squadra più alta in classifica: Fucecchio (17ª posizione) new-entry

Società al comando in classifica generale: San Michele Cattolica Virtus









