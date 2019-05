Lunedì 6 maggio alle ore 17.30, presso la sede dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus in via San Gallo 115 a Firenze, si terrà la presentazione della decima edizione della ”Dommo Cup”...



... - Sport e sicurezza stradale per educare alla vita, organizzata dalla U.S.Sales, che si svolgerà al Campo Sportivo Don Bosco in via Gioberti a Firenze, nei giorni 18 e 19 maggio.



Nel corso della presentazione della manifestazione, riservata al calcio e alla pallavolo giovanile, verranno premiati personaggi dello sport che si sono distinti nel 2018 per il connubio risultati sportivi e comportamenti corretti nel rispetto delle regole, fra i quali (ed è per tutti noi un motivo d’orgoglio) il direttore di Calciopiù Alessio Facchini.



Organizzata dalla U.S. Sales con il patrocinio del Quartiere 2, la Dommo Cup è una manifestazione di calcio e pallavolo giovanile che interesserà 8 squadre di calcio della categoria Esordienti A (nati nel 2006-07) provenienti da tutta Italia, e 3 squadre di pallavolo under 14 femminile, per un totale di circa 200 ragazzi accompagnati da allenatori, dirigenti e loro famiglie. Anche quest’anno la manifestazione è dedicata all’Associazione intitolata a Lorenzo Guarnieri, ucciso a Firenze nel 2010 da un guidatore ubriaco e drogato, e divenuta un momento di riflessione sul tema della sicurezza stradale.



Il torneo ha da sempre anche finalità sociali oltreché sportive perché è l’occasione in cui l’U.S. Sales offre un aiuto concreto a Onlus impegnate nella difesa dei diritti umani dei più deboli.



“Saranno due giorni intensi, pieni di sport e sicurezza stradale, perché le regole sulla strada vanno rispettate esattamente come quelle nei campi di gioco” dichiara Maurizio Razzi, presidente della Sales. Fra una partita e l’altra infatti i giovani atleti saranno impegnati in attività di educazione stradale, grazie al supporto che sarà fornito dalla Polizia Municipale di Firenze con i percorsi di Vigilandia e dalla Polizia Stradale con il Pullman Azzurro.