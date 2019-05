Terminate le gare della regular season, è il momento di play-off e play-out per l’Eccellenza; ecco il programma e gli arbitri designati per le gare previste per domenica:



ECCELLENZA

GIRONE A – Play out

ATLETICO CENAIA – PONTEBUGGIANESE

Arbitro: Stefano Giordano di Grosseto, coad. da Raimo di Empoli e Mantella di Livorno



GIRONE B

Semifinale Play off

COLLIGIANA FORTIS JUVENTUS

Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia, coad. da Chiesi e Misson di Prato



Play out

NUOVA FOIANO - PRATOVECCHIO STIA

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, coad. da Vizzini e Vannetti sez. Valdarno



SIGNA - CASTIGLIONESE F.

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia, coad. da Meraviglia e Vannini di Pistoia